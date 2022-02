La Spotornese batte Yepp Albenga, Luca Calcagno: “Contento dello spazio dato a chi ha giocato meno”

La Spotornese non ha fallito contro il fanalino di coda Yepp Albenga cogliendo tre punti fondamentali per la corsa al primo posto. La squadra giocherà anche in settimana visto che mercoledì è in programma il recupero della gara contro il Cisano. Per questo, era importante incanalare fin da subito la partita sui binari giusti. Così è stato, due a zero dopo pochi minuti, e così il mister è riuscito a dar spazio anche ai giocatori meno impegnati.

Così il tecnico Luca Calcagno a margine del match: “La partita si è messa bene fin dall’inizio e questo ci ha permesso di fare un po’ di turnover. Anche perché siamo in Seconda Categoria e non siamo abituati ad avere settimane così ricche di impegni. Abbiamo dato spazio a chi ha avuto meno occasione di giocare, un premio meritato”.

Tasto dolente, l’infortunio del bomber Vanara, possibile uno stiramento. Nota lieta, invece, l’inserimento del nuovo acquisto Piccardo. “Peccato per Vanara – prosegue Calcagno – si stava allenando benissimo e stava molto bene fisicamente. Conosce bene il suo corpo e ha detto che secondo lui qualcosa c’è. Piccardo si è subito integrato, deve ancora ambientarsi ma è normale”.

Infine, un pensiero sul progetto nobile che gli avversari di giornata stanno portando avanti fin da inizio stagione. “Parlando con mister Vio, gli ho detto che stanno facendo un lavoro meraviglioso che va oltre il campo verde. Con mille difficoltà, vanno avanti. Si tratta di un progetto che va sponsorizzato ancor prima della partita. Rispetto all’andata, hanno trovato una quadra e sono contento che si stiano divertendo”, ha concluso Calcagno.