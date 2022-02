La San Filippo Neri dura un tempo e perde 7 a 0, capitan Calarco: “Cambiare mentalità contro l’Aurora”

La San Filippo Neri è uscita con le ossa rotte dalla gara di campionato contro la Carcarese andata in scena domenica al “Corrent”. I giallorossi rimangono dunque pienamente invischiati nelle zone basse della classifica.

Tuttavia, il primo tempo è stato positivo. Sotto di soltanto un goal, la squadra di mister Rattalino ha avuto l’opportunità di pareggiare su calcio di rigore, parato però dal numero uno della Carcarese.

Il capitano degli ingauni Gianluca Calarco commenta così la pesante sconfitta per 7 a 0: “Abbiamo fallito due occasioni e poi abbiamo abbassato la testa. Purtroppo, se non si è concentrati è difficile venire a capo di queste partite. Senza il piglio giusto, si esce da questi campi con risultati del genere. L’obiettivo è guardare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibile per salvarsi. Domenica contro l’Aurora seconda in classifica sarà un’altra partita durissima. Chiedo a tutti di entrare in campo con la giusta mentalità”.