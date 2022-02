La rovesciata di Prato allo scadere regala la vittoria alla Cairese: Pietra Ligure battuto 2 a 1

La Cairese batte il Pietra Ligure tra le mura amiche riscattando la sconfitta per 3 a 0 patita contro il Finale. I biancazzurri sono passati in vantaggio con Insolito. Un rigore conquistato e realizzato da Saviozzi e la spettacolare rovesciata del difensore Fabio Prato hanno regalato tre punti preziosissimi ai gialloblù.

“E’ stata una partita soffertissima – commenta Prato – il Pietra Ligure è un’ottima squadra, basta guardare quanti punti hanno. Dovevamo vincere ed è andata bene così. Sono felice per la squadra soprattutto e per il bel goal”.

“Ci vuole un po’ di fortuna per realizzare queste reti, non sono goal che si ‘pensano’. Era una partita che non ci potevamo permettere di perdere. Siamo tutti attaccati in classifica. Senza la vittoria sarebbe poi stata dura per noi”, conclude Prato.