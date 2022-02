La richiesta del Siap a Regione: “Includere nel tavolo per la sicurezza integrata e urbana anche i sindacati”

Liguria. “Sul territorio ligure non esiste un adeguato coordinamento tra le forze dell’ordine in campo, basato su politiche sulla sicurezza condivise tra i vari soggetti istituzionali, rappresentativi e associativi presenti sul territorio”. A dirlo è il sindacato della polizia Siap.

“Stiamo seguendo con estrema attenzione gli sviluppi del lavoro annunciato dall’Assessore Regionale Benveduti in occasione della recente approvazione in giunta regionale del disegno di legge che modifica la normativa in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale ed in particolare ci riferiamo all’annunciata costituzione del Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana – proseguono -. Sulla base di quello che abbiamo potuto apprendere, si tratterebbe di uno strumento di consultazione che dovrebbe coinvolgere soggetti istituzionali e territoriali per una migliore conoscenza dei fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale e consentire, laddove possibile, una visione delle azioni e degli interventi da mettere in campo per rafforzare la sicurezza dei cittadini”

“Di fronte a tale interessante prospettiva auspichiamo che il tavolo venga costruito in modo pragmatico e funzionale, coinvolgendo davvero tutti i soggetti istituzionali, rappresentativi e associativi, che possano fornire un contributo finalizzato a elaborare progettualità efficaci cercando di condizionare positivamente le necessarie politiche di coordinamento tra le forze in campo che si occupano di garantire la sicurezza dei cittadini”

“Occorre pianificare progettualità condivise che tengano conto delle risorse complessive a disposizione sul territorio regionale al fine di cercare di lenire le oggettive carenze di organico e strutturali che interessano, non solo la Polizia di Stato, ma anche le altre forze che dipendono dallo Stato (Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). Inoltre potrebbe essere un importante occasione per coinvolgere anche quelle professionalità che, seppur al di fuori dalle scelte dei tavoli prefettizi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico delle province della Liguria, contribuiscono a garantire sicurezza in determinati settori lavorativi come le Guardie Giurate e gli Steward. Per questo – concludono – riteniamo sia fondamentale che il Tavolo Regionale per la Sicurezza, annunciato dall’Assessore Benveduti, si avvalga da subito anche del contributo di tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano le Categorie che garantiscono sicurezza sul territorio regionale”.