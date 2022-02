Finale Ligure. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione della nuova sede di Finale Ambiente, alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, del sindaco di Finale Ugo Frascherelli e di numerosi amministratori del territorio, oltre che del presidente di Sat Massimo Zunino.

I nuovi capannoni della società partecipata finalese sono sempre situati nella località di Perti, ma con una nuova location in grado di migliorarne le attività e i servizi.

Una inaugurazione che arriva nello stesso giorno dell’approvazione, da parte dell’assemblea del sindaci della Provincia, dell’affidamento “in house providing” del servizio di gestione integrata rifiuti nel savonese a Sat.

“E’ una grande soddisfazione inaugurare oggi il capannone e la sede – ha dichiarato il sindaco Frascherelli – Tra l’altro questa mattina l’assemblea dei sindaci ci ha votato a larghissima maggioranza l’approvazione del piano industriale della nuova gestione dell’ambito rifiuti. È un bel segnale, si tratta di un investimento per l’igiene urbana finalese che si candida nel ruolo di struttura a livello provinciale”.

I numeri del nuovo impianto: “Un milione di euro è stato l’acquisto, un milione e mezzo il finanziamento. Voglio ringraziare oltre il consiglio di amministrazione che ha seguito con grande impegno tutta la procedura, anche l’istituto bancario Carige che ha creduto nella Finale Ambiente e ha finanziato l’operazione”.

Il tutto per garantire il futuro della partecipata, che proseguirà la propria attività “nonostante” l’affidamento a Sat del servizio di gestione dei rifiuti: “Finale Ambiente è un asset importante per la nostra comunità: è una società che ha sempre dato molto e il Comune ha tutto l’interesse a potenziarla. In questo momento Finale Ambiente ha i parcheggi, il porto turistico, l’idea è quella di trovare le risorse e le capacità per dare ulteriori attività e servizi pubblici”, ha concluso Frascherelli.

“La raccolta dei rifiuti in provincia di Savona è stata ridefinita con l’allargamento dell’attività di Sat, che sarà il principale raccoglitore – ha ricordato Toti – La Regione, invece, sta lavorando per portare nelle prossime ore in Consiglio regionale il piano di ambito unico, la finalizzazione definitiva del ciclo dei rifiuti”.

“In questi sei anni è stato fatto un grandissimo lavoro che ci consentirà di mettere la regione in sicurezza nei prossimi mesi”.