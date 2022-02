La doppietta di Cassata spiana la strada all’Imperia

Imperia. La doppietta di Cassata, realizzata al 49° ed al 71° consente all’Imperia di aggiudicarsi il recupero con il Casale.

La cura di Antonio Soda sembra aver dato la scossa giusta ad una squadra, che ha tutte le potenzialità per uscire da una situazione di classifica non ottimale.

La società di Piazza D’Armi, come aveva comunicato il direttore generale Alfredo Bencardino, intervenuto, in diretta, a Mixed Zone, su IvgSport.it, è molto vicina a chiudere la trattativa con il difensore (classe ’93) Marco Vezi, in arrivo dal Pont Donnaz

Il Ligorna è stato sconfitto (1.-0) a domicilio, dalla Caronnese, nell’altra gara di recupero del campionato di Serie D.

Le formazioni scese in campo al ‘Ciccione’:

Imperia: Caruso, Fazio, Petti, Deiana, Mara, Montanari (al 95° Castaldo), Canovi (al 95° Carletti), Giglio, Cappelluzzo, Coppola, Cassata.

Casale: Paloschi, Forte, Malaury, Continella, Casella, Mullici, Amayah (al 70°Rossini), Onishcenko (al 72° Giacchino), Silvestri, D’Ancora, Gato.