La Cairese brinda al passaggio del turno, Michele Battistel: “Ai play off ogni errore verrà pagato caro”

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Finale, la Cairese ha blindato la qualificazione ai play off superando i rimonta e con il medesimo punteggio (2 a 1) il Pietra Ligure nel recupero infrasettimanale e il Ventimiglia nella giornata andata in scena ieri.

“La vittoria di ieri – ha dischiarato Michele Battistel all’area stampa gialloblù – è stata una vittoria fondamentale, perché rappresentava, per noi, il primo “set point”, con il quale saremmo potuti arrivare alla qualificazione diretta e siamo stati bravi a non mancarlo. Abbiamo condotto bene la partita, come spesso facciamo, eccezion fatta per qualche uscita; abbiamo, però, creato molto e concretizzato nulla nella prima parte di gara e finire un primo tempo, giocato così, sullo zero a zero è sempre pericoloso e, infatti, nel secondo tempo, alla prima occasione gli avversari sono stati bravi a sfruttarla e a passare in vantaggio. Il lato positivo è che abbiamo continuato con la nostra conduzione della partita e anche oggi siamo riusciti a ribaltare il risultato e questo non credo sia casuale, visto che non è la prima volta che capita in questa stagione.

“Ciò che dobbiamo sicuramente migliorare – puntualizza il match analyst del club valligiano – è la forza mentale nel condurre e chiudere le partite, soprattutto perché più andremo avanti, più troveremo squadre che alla prima occasione buona ci puniranno”.