Ispettori del lavoro in sciopero, i sindacati: “Esclusi dall’armonizzazione delle indennità, grave ingiustizia cui il Governo deve rimediare”

Liguria. Da lunedì 21 febbraio il personale degli ispettorati del lavoro (Inl) della Liguria è in mobilitazione, in adesione allo stato di agitazione sindacale nazionale proclamato da Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Flp, Confintesa, Confsal Unsa e Usb.

“Ogni mattina, fino al 25 febbraio, si sono svolte assemblee in tutti gli uffici e per il 4 marzo è stata proclamata una giornata di sciopero di tutti i lavoratori dell’Inl – spiegano Sara Bazurro, coordinatrice regionale di Inl Fp Cgil Liguria, e Nicola Dho, segretario generale di Fp Cgil Liguria – Si tratta del primo sciopero dell’ispettorato del lavoro, il cui personale è stato escluso dall’armonizzazione delle indennità di amministrazione (che vanno da 1.500 a 2.500 euro lordi annui), prevista per gli altri lavoratori che applicano il Ccnl Funzioni centrali”.

“È una grave ingiustizia, alla quale chiediamo che il Governo ponga immediatamente rimedio, anche perché questa è solo l’ultima di una lunga serie di problematiche dell’Inl, ente nato nel 2017 a costo zero e per il quale la Fp Cgil, da sempre rivendica la messa in campo di risorse e assunzioni. È giunto il momento che la tutela del lavoro venga garantita con i fatti, gli ispettori del lavoro devono essere posti in condizione di svolgere le proprie funzioni e non soltanto caricati di ulteriori responsabilità nei confronti dell’opinione pubblica”.