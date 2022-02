Interventi sulle barriere paramassi: a Capo Noli via Aurelia a senso unico alternato per oltre un mese

Noli. Tempi duri attendono gli automobilisti che, con ogni probabilità, dovranno fare i conti con code e rallentamenti sulla via Aurelia, per la precisione a Noli.

Anas, infatti, ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria delle barriere paramassi e reti di protezione del piano viabile dalla caduta massi delle pendici in località Capo Noli, sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, dal km 590,650 al km. 591,850.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari, a partire dalla mezzanotte di lunedì 7 febbraio e fino alla mezzanotte del 16 marzo. Il cantiere avrà una lunghezza massima di 150 metri.