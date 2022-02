Rifiuti, trasformazione energetica delle aziende e della vita delle persone: il piano industriale di Innovatec Group

Vado Ligure. E’ stato presentato a Milano il nuovo piano industriale di Innovatec Group, la realtà attiva in campo ambientale con un riferimento operativo anche nel savonese rappresentato dalla discarica vadese gestita da Green Up.

Come riporta Svolta.net, tra gli obiettivi del gruppo c’è un ampliamento di occupazione e fatturato con la presenza ligure al centro della mission aziendale: discarica, elemento fondamentale per assicurare un efficiente ciclo dei rifiuti regionale attraverso una gestione accurata e meticolosa.

Le parole del chairman Innovatec, Elio Catania e del Ceo, Roberto Maggio, chiariscono le nuove frontiere di chi opera in un campo caratterizzato da costante innovazione: “Il piano si basa da una parte sulla nostra esperienza di carattere ambientale e sul rafforzamento, sull’implementazione e sull’ammodernamento dell’impiantistica di selezione e recupero; dall’altra dall’interesse e volontà di investire sulle attività di recupero ‘verticali’, con l’acquisizione di competenze impiantistiche per recuperare da certe filiere la materia prima. Bisogna far sì che il recupero della materia sia sempre più enfatizzato: i costi delle materie prime sono cresciuti, negli ultimi mesi, in maniera importante e il trend è quello: il recupero diventa sempre più importante ed economicamente sostenibile”.

“Innovatec è, per sua storia e tradizione, al centro della trasformazione straordinaria che è la transizione energetica, uno degli assi fondamentali della nuova politica industriale europea e uno degli assi fondamentali della politica industriale del Governo. Il nostro piano vuole presidiare le tre grandi componenti della transizione energetica: l’ambiente, perché da sempre siamo nella raccolta, nella lavorazione dei rifiuti e nel rindirizzamento per il riciclo; vogliamo aiutare le imprese nella trasformazione energetica; infine c’è il mondo degli individui, delle case, degli edifici pubblici, il fotovoltaico nei tetti agricoli, iniziative sostenute concretamente dalle policy pubbliche e in cui siamo impegnati con risorse ed esperienze. Un piano complesso ma in cui crediamo. Pensiamo quasi di raddoppiare il fatturato, da qui al 2024, raggiungendo i 400 milioni di euro”.