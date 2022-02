Inchiesta su Marina di Alassio, il vicesindaco Galtieri e l’assessore Macheda indagati

Alassio. Il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri e l’assessore Fabio Macheda sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito di una inchiesta sulla Marina Spa di Alassio.

Per quanto riguarda Galtieri sono due i capi di imputazione. Il primo per “abuso di ufficio” perché, secondo l’accusa, il vicesindaco avrebbe inviato la Sat (Servizi Ambientali e Territoriali) a pulire e sistemare due aree ecologiche nell’area della Marina, che sarebbero situate però fuori dall’area prevista dal contratto.

Il secondo capo d’accusa, invece, è per “imbrattamento” e nasce dall’intercettazione di una telefonata intercorsa tra Galtieri e il direttore del porto, nella quale il vicesindaco lo avrebbe invitato a “cospargere di grasso due scalandroni (passerelle per lo sbarco) per evitare ad alcuni gruppi di giovani di utilizzarli per i tuffi in mare”.

Per quanto riguarda Macheda, invece, l’accusa è di “rivelazione di segreti d’ufficio”, in questo caso pare per via di un documento sempre relativo alla gestione di Marina Spa.

Sia Macheda che Galtieri sono finiti nel registro degli indagati in quanto rispettivamente ex assessore con delega alle Participate (Macheda) e attuale detentore della stessa delega (Galtieri).