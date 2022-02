Cairo Montenotte. Sarebbe sotto controllo, ma è ancora presto per cantar vittoria, l’incendio divampato nella serata di ieri a Cairo, in Val Cummi.

Le fiamme si sono originate intorno alle 19,30, per cause che saranno accertate nelle prossime ore (l’ipotesi più probabile sembra essere quella di natura dolosa), e continuano a tenere impegnati i vigili del fuoco.

Complice il vento e la zona impervia (due i fronti, uno nella zona di Sant’Anna, l’altro esteso quasi fino al confine con Cosseria) circa una cinquantina di persone, tra pompieri (3 squadre) e volontari Aib (da Cairo, Millesimo, Varazze, Spotorno), hanno lavorato tutta la notte.

Le forti raffiche, infatti, hanno fatto ripartire alcuni focolai. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso e proseguiranno, con ogni probabilità, anche per l’intera giornata odierna.

Per fortuna non risultano persone ferite o abitazioni interessate dalle fiamme, ma quel che è certo, in attesa di stime più precise, è che sono diversi gli ettari bruciati tra la serata di ieri e questa mattina.