Incendio in un’abitazione ad Altare: proprietario in codice rosso al Santa Corona

Altare. Incendio in un appartamento questa sera in località Sant’Antonio ad Altare.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19:20, probabilmente a causa di un camino, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

A rimanere ferito il proprietario della casa, che pare si trovasse all’interno dell’abitazione al momento dello scoppio dell’incendio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ha riportato delle ustioni di terzo grado alle mani. Al momento dell’intervento dei militi della Croce Bianca di Carcare e del 118 era in forte stato agitativo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cairo insieme alla radiomobile dei carabinieri. Dopo alcune ore, i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme ed ora è in corso la bonifica dell’appartamento, che risulta inagibile. Proseguiranno le indagini per accertare la causa del rogo.