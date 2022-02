Incendi boschivi, l’esperto: “Calo negli ultimi 10 anni, ma gestione del territorio inesistente”

Savona. Sono quasi 250 gli incendi boschivi che si contano da inizio 2017 a fine 2020 in provincia di Savona per un totale di 326 ettari di macchia mediterranea bruciati (nei primi 3 anni del periodo preso in considerazione). Se si considerano gli ultimi 34 anni, si può notare che a partire dal 2008 il numero di incendi nel savonese è drasticamente diminuito.

E’ questo il bilancio che emerge dai dati forniti dai Vigili del Fuoco della provincia di Savona e dal report di Regione Liguria. Il picco massimo è stato raggiunto nel biennio 1989-1990 con rispettivamente 371 e 375 eventi per arrivare a una media di circa 43 annui tra il 2008 e il 2020. Nel 2017 e 2018 gli incendi sono stati 92 e 69 tornando ai livelli del 2004-2007 per poi diminuire nuovamente nel 2019 (45) e nel 2020 (11, come nel 2014).

“Spesso il responsabile è l’uomo – spiega l’ingegnere Paolo Fiorucci di Fondazione Cima –. Infatti, nella nostra regione, l’unica causa naturale per la quale si possono generare le fiamme sono i fulmini, negli altri casi le motivazioni sono imputabili all’essere umano che con dolo o imperizia appicca l’incendio. All’origine di un incendio colposo – continua Fiorucci – ci potrebbero essere: disattenzione da parte di chi fa uso del fuoco per gli abbruciamenti di materiale vegetale, per cuocere alimenti o scaldarsi, ma anche le scintille generate dall’uso del flessibile per tagliare rete paramassi, un petardo gettato per gioco o la sigaretta, una lanterna cinese o un fuoco d’artificio. Queste attività condotte nel momento sbagliato, ovvero nelle giornate particolarmente secche e ventose, possono innescare un fuoco presto incontrollabile. A queste si aggiungono le cause accidentali principalmente dovute alle linee elettriche”.

Numero degli incendi annui in Liguria dal 1987 al 2016 - Fonte: Regione Liguria

TUTELA DEI BOSCHI

Queste azioni, tra cui anche l’abbruciamento di scarti vegetali, sono disciplinate da norme regionali. In Liguria, si fa riferimento al regolamento 1 del 29 giugno 1999. Per ridurre il rischio di incendi sono precisate le circostanze in cui è vietato ed eccezioni in cui è possibile farlo in determinate condizioni. Invece, è sempre vietato con condizioni meteo che non lo permettono.

La Regione, secondo quanto previsto dalla legge 353 del 21 novembre 2000 svolge funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle attività volte alla previsione, prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, in armonia con la normativa e la pianificazione nazionale e comunitaria in materia.

Per tutelare ulteriormente i boschi Regione Liguria può decretare lo stato di grave pericolosità che prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici come motoseghe. Nel 2021 era scattato il 21 luglio ed era cessato il 18 settembre.

LE AZIONI STRUTTURALI PER ARGINARE IL FENOMENO

In Liguria, così come in provincia di Savona, sono diminuiti negli ultimi anni gli incendi. Il calo è imputabile a due fattori. “Il primo – spiega Fiorucci – riguarda la capacità di previsione, prevenzione e intervento rapido, efficiente ed efficace che ha sviluppato Regione Liguria. Il secondo è legato alle condizioni metereologiche. Ormai la maggior parte delle giornate sono umide, non c’è più il tempo secco di anni fa”.

A fare da contraltare, però, c’è “un’inesistente gestione del territorio” che rappresenta il tasto dolente: “E’ necessario intervenire prioritariamente in zone occupate da pinete e vegetazione di macchia favorendo il latifogliamento dove possibile e, dove questa transizione non è possibile a causa delle condizioni climatiche e del tipo di suolo, gestendone la struttura orizzontale e verticale. Non si può aspettare che sia la natura a fare il suo corso dopo che l’uomo ha modificato la vegetazione naturale in queste aree per secoli a fini agricoli e pastorali”.

Regione Liguria, inoltre, sta sperimentando l’installazione di pannelli informativi, sulla linea di quelli predisposti per l’allerta meteo per aumentare la consapevolezza tra la cittadinanza.

E anche l’informazione dell’opinione pubblica è una via per ridurre il verificarsi di questi fenomeni perché – sottolinea Fiorucci – “è diffusa l’idea che il rischio incendi sia solo durante la stagione calda ma non è così, è un pericolo che si corre tutto l’anno a prescindere dalle temperature”. E lo dimostrano anche i dati elaborati da Regione Liguria dove si può notare che le medie mensili nel periodo dal 1987 al 2016 di Regione Liguria evidenziano due picchi annuali, intorno a marzo e ad agosto.

Ancora nei giorni scorsi, la cronaca ha riportato un vasto incendio che ha interessato la Val Bormida sviluppandosi nei boschi di Cairo e Cosseria.

Numero medio mensile degli incendi nel periodo 1987-2016 - Fonte: Regione Liguria

I COSTI DA PAGARE DOPO UN INCENDIO

I danni ricadono, nel peggiore dei casi, sulle cose e sulle persone. Il costo che è sempre da pagare è l’impatto sulla vegetazione (che comunque si ricostituisce dopo anni autonomamente, in caso di latifoglie attraverso le radici non danneggiate e per le pinete con la germinazione dei semi) e sul paesaggio, che perde appeal anche dal punto di vista turistico. Il bosco ha un valore paesaggistico ma anche ecosistemico: protegge e consolida il suolo e riduce il ruscellamento superficiale in caso di precipitazioni intense.

Per quanto riguarda gli inquinanti rilasciati durante la combustione (particolato PM2.5, monossido di carbonio e biossido di azoto), “è un problema che riguarda i grandi incendi che interessano le aree remote della Siberia e dell’America dove le emissioni possono avere un impatto sinottico sul clima – spiega Fiorucci – ma anche a livello locale, ad esempio con l’incendio di Cisano, c’è sicuramente stato un aumento immediato delle polveri sottili in atmosfera che può avere impatto sulla popolazione interessata dall’evento”.