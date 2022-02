In Prefettura una riunione per parlare di disagio giovanile e microcriminalità nel savonese

Savona. Nelle ultime settimane, alla luce di alcuni episodi di microcriminalità e malamovida che si sono verificati nel territorio provinciale, l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica savonesi si è soffermata più volte sul tema del disagio giovanile acuitosi durante questo lungo periodo di emergenza da covid-19.

“Il fenomeno – si legge in una nota della Prefettura – sta dando luogo a comportamenti antisociali e a situazioni di marginalità ed esclusione sociale, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, dispersione scolastica e, di riflesso, a problemi di microcriminalità, bullismo e vandalismo. La situazione è sotto controllo e tuttavia le istituzioni che si occupano a vario titolo del disagio giovanile si riuniranno domani, martedì 1 marzo, alle ore 11, presso questo Palazzo del Governo per mettere a fattor comune informazioni, esperienze e progetti di contenimento del fenomeno e comprendere se vi siano l’esigenza o gli spazi per rafforzare le modalità di raccordo o introdurre nuove sinergie operative tra le Istituzioni medesime”.

Parteciperanno alla riunione: il presidente della Provincia e i sindaci di Savona e Albenga, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale medesimo, il Capo Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio o suo rappresentante, il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il direttore del Campus Universitario di Savona dell’Università di Genova, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il direttore generale dell’Asl 2 savonese e il delegato provinciale del C.O.N.I..