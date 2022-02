In Liguria arriva la mostra di Monet, Toti: “Segno del ritorno alla normalità”

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha partecipato oggi all’inaugurazione della mostra di Monet a Palazzo Ducale (aperta al pubblico dall’11 febbraio al 22 maggio), in collaborazione con il Musèe Marmottan Monet di Parigi e curata da Marianne Mathieu.

“Dopo molti mesi in cui il Covid ci ha privato di gioia, socialità e bellezza – osserva il presidente Toti – l’esposizione che inauguriamo oggi è un grande regalo per i genovesi, i liguri e i turisti che verranno ad ammirarla, con un allestimento che consente di ‘immergersi’ nelle opere di questo grande autore. La mostra è anche un segno forte e tangibile di ritorno alla normalità, dopo i due anni difficilissimi che abbiamo vissuto, ed è anche per i visitatori una sorta di ‘lezione’ di bellezza e umanità, elementi di cui abbiamo assoluto bisogno”.

“Il mio plauso va a Palazzo Ducale, al presidente Luca Bizzarri e al direttore Serena Bertolucci, per aver saputo cogliere una grande opportunità facendo rete con il Museo Marmottan Monet di Parigi che custodisce il nucleo più grande al mondo di opere dell’artista”, conclude.