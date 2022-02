Il valore delle conversioni per un e-commerce

Per chi gestisce un e-commerce, le conversioni hanno un ruolo molto importante e rappresentano l’obiettivo a cui mirare. Per questo può essere utile affidarsi a un consulente google ads , cioè un professionista di comprovata esperienza che aiuti a implementare una strategia SEM. Per conseguire questo scopo, è necessario migliorare il posizionamento del sito, il che vuol dire riuscire a raggiungere i primi risultati delle ricerche di Google.

L’analisi dei competitor

Con l’aiuto di un consulente per la piattaforma Google Ads (Google AdWords fino a luglio 2018) si può iniziare analizzando le azioni compiute dai competitor. Lo studio della concorrenza permette di capire, fra l’altro, chi insegue gli stessi obiettivi. Il consiglio è di valutare non solo i concorrenti diretti ma anche quelli indiretti, in modo da identificare i loro punti di forza e, al tempo stesso, le eventuali carenze che caratterizzano il loro modus operandi. È questa una strategia che aiuta a ottimizzare un e-commerce proprio perché consente di sapere che cosa si dovrebbe fare e, soprattutto, che cosa si dovrebbe evitare.

La pianificazione

Una consulenza Google Ads serve anche a realizzare una corretta pianificazione di tutte le attività: improvvisare in questo campo è sbagliato e può essere solo deleterio. Ecco perché c’è bisogno di mettere a punto un business plan grazie a cui si possa capire quali attività svolgere in funzione del budget disponibile. La programmazione deve essere effettuata nel medio e lungo termine, dato che è questa la prospettiva che permette di ottenere i risultati migliori e più definiti. Nel momento in cui un project manager inizia a lavorare, occorre che sia ben chiara l’entità del budget di partenza, perché è a partire da questo che si può definire la programmazione.

Le parole chiave

Per aumentare le conversioni, l’ottimizzazione SEO è un aspetto da cui non si può prescindere. Un bravo consulente adWords sa trovare le giuste parole chiave e suggerisce come redigere contenuti di qualità grazie a cui l’e-commerce può arrivare in cima alla graduatoria dei risultati. Sono proprio le parole chiave che consentono di raggiungere questo risultato: è importante analizzarle e selezionarle con la massima attenzione, facendo in modo che poi compaiano non solo nei contenuti, ma anche nelle descrizioni, nei paragrafi, nei titoli e nelle immagini, per effetto della memorizzazione delle Alt tag.

Il caricamento delle pagine

Gli utenti di solito non aspettano più di quattro secondi per l’apertura di una pagina web: trascorso questo lasso di tempo, se il sito non si è ancora aperto è molto importante che i visitatori se ne vadano. Per questo, una consulenza AdWords finalizzata all’aumento delle conversioni serve a individuare il modo di velocizzare il caricamento, così che il sito sia più leggero. Si può lavorare sulle immagini, per esempio, perché comprimendole la velocità di caricamento sarà più elevata. Volendo, per tenere sotto controllo le performance del sito si può fare affidamento anche su Google Analytics: tutti i consulenti AdWords sanno come si usa questo strumento, che permette di rilevare dati così da capire in che modo incrementare le performance.

SEO Leader: strategie per un Search Engine Marketing profittevole

SEO Leader si occupa della gestione delle campagne Google Adwords rappresentando un prezioso punto di riferimento per le attività di Search Engine Marketing. Viene garantita una consulenza mirata Google Ads per campagne ad alta conversione. Tante volte, infatti, capita di ritrovarsi alle prese con un account Google Ads che non dà i risultati sperati, o che non converte come ci si sarebbe aspettato. Ebbene, grazie a una consulenza Google AdWords, è possibile cambiare tutto e ottenere risultati apprezzabili nel giro di qualche settimana.

Differenze tra attività SEO e SEM

Non bisogna confondere la SEM con la SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca). La SEM raggruppa tutte le attività di marketing per i motori di ricerca, e serve ad attirare traffico qualificato su un e-commerce o su qualunque altro tipo di sito web. Le piattaforme programmatiche, le campagne display e diverse altre attività aiutano, soprattutto se integrate con la SEO, a migliorare il posizionamento e quindi le conversioni. SEO Leader si propone come un consulente Google AdWords che fornisce gli strumenti e le competenze utili a tale scopo.

Campagne sponsorizzate e analisi delle keyword

Tutto questo è possibile in virtù della pianificazione e della creazione di campagne sponsorizzate su Google Ads, grazie a cui è possibile comparire nei primi risultati di ricerca, con l’etichetta Ann., su Google. Gli annunci vengono pubblicati sulla Rete ricerca di Google e sulla Rete display. Una meticolosa analisi delle keyword è alla base del modus operandi di SEO Leader: un esperto AdWords, partendo da una gestione attenta di un budget su misura, è in grado di generare promozioni mirate per le campagne sponsorizzate. Non solo: il rendimento viene valutato con attenzione nel tempo, grazie a un monitoraggio costante dell’andamento.

Esperienza e competenza

Una conoscenza approfondita delle caratteristiche della piattaforma Google Ads è la colonna portante dell’attività svolta da SEO Leader , che è in grado di soddisfare anche le esigenze di chi può contare su un budget limitato. Infatti, non esistono budget troppo piccoli ma solo budget che non sono stati ben ottimizzati. SEO Leader, a partire da un investimento ridotto, procede alla selezione delle keyword intelligenti: si tratta di parole chiave che si caratterizzano per un volume importante e che però hanno un costo vantaggioso dato che sono più specifiche.

Perché scegliere SEO Leader

Tante aziende e tanti professionisti decidono di fare affidamento su SEO Leader proprio per la competenza dimostrata nella gestione del budget a disposizione, attenta e consapevole. A questo scopo viene eseguita una capillare analisi delle esigenze e delle aspettative del cliente, in modo che si possa sviluppare un piano di intervento funzionale e adeguato. Il lavoro si svolge in sinergia, e si basa anche sul controllo del valore di tutte le attività. La precisione della targettizzazione consente di raggiungere gli utenti in modo mirato, ed è proprio questo che favorisce un incremento delle opportunità di conversione.