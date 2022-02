Il sindaco Melgrati alla Galleria d’Arte Moderna di Torino per l’inaugurazione della mostra di Carlo Levi

Alassio. L’Autoritratto con Pipa e il Lungomare, due dipinti di Carlo Levi, conservati nella Pinacoteca alassina intitolata al grande scrittore e pittore, nei giorni scorsi sono partiti alla volta della GAM, la Galleria d’Arte Moderna di Torino, che in occasione del 120° dalla nascita di Carlo Levi ha allestito una Mostra dal titolo “Carlo Levi. Viaggio in Italia. Luoghi e volti”.

A cura di Elena Loewenthal e Luca Beatrice, è stata inaugurata ieri, alla presenza del Sindaco di Alassio Marco Melgrati e sarà visitabile fino all’8 maggio prossimo.

La mostra è stata allestita nella Wunderkammer della GAM, con un’accurata selezione di opere provenienti sia da collezioni pubbliche che private tra cui appunto il prestito alassino.

“Un onore presenziare a questa importante iniziativa – commenta il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati – che per quanto ci riguarda, rappresenta il riconoscimento dell’importanza del fondo e delle opere che conserviamo nella nostra Pinacoteca. Stiamo anche noi coordinandoci con il Prof. Luca Beltrami, ricercatore presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo dell’Università degli Studi di Genova, che aveva curato l’inventario delle carte di Carlo Levi, per una serie di aperture straordinarie della Pinacoteca Levi e per alcuni incontri e convegni dedicati che caratterizzeranno l’autunno alassino, proprio in concomitanza del compleanno dell’artista il 4 novembre. Nel frattempo alcuni quadri della “nostra” pinacoteca oltre che qui al GAM, sono stati richiesti anche dal Museo d’Arte di Nuoro per la Mostra dal titolo “Carlo Levi. Tutto il miele è finito”, a cura di Giorgina Bertolino, che aprirà i battenti domani, 11 febbraio e resterà aperta al pubblico fino al 19 giugno prossimo”.​