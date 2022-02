Il sindaco a Montemoro, con gli abitanti un confronto aperto ma senza sconti: “Aspettiamo risposte concrete”

Savona. Contatto. Prima sulla piazza della chiesa, con in prima fila il combattivo Don Marco, poi alla società di Montemoro, si sono incontrati il sindaco Russo con una parte della sua giunta e il Comitato di zona, appositamente costituito il 18 febbraio.

Azzardiamo una conclusione: a Montemoro si può assegnare senza tema di smentite la palma del quartiere messo peggio di tutta la città. Ci vorranno anni per risolvere tutti i suoi problemi, ma da qualche parte bisogna pur iniziare e le due parti (Comune e Comitato) hanno cominciato a dialogare. Lo hanno fatto in modo costruttivo, ma il Comitato ha avvertito Russo: ci aspettiamo risposte concrete.

L’ampia delegazione dei comunales era costituita dal sindaco, dagli assessori Branca, Parodi, Rossello e Viaggi, dai consiglieri Ghersi, Gemelli e Ferone, da Walter Sparso.

Il Comitato (Enzo Panaro, Sandro Perrando, Claudio Montalto, Valter Ulivo, Angelo Pepe, Matteo Scarone, Danilo Scarone, Oriana Cedro, Marco Aschero) ha consegnato al sindaco un lungo documento che proviamo a sintetizzare, dopo aver sottolineato che la nuova sede della società, inaugurata nel 2019, viene utilizzata dagli abitanti dell’intera vallata – zone di Montemoro, Maschio e Pilucco – per attività ricreative e di aggregazione, sagre estive comprese.

Ma eccolo, il documento.

1) Viabilità. Riflettori accesi sui camion che trasportano carbone e spesso perdono prodotto e rilasciano polveri nocive. Negli ultimi anni ben quattro camion si sono ribaltati. Ancora, mancanza di marciapiedi, attraversamenti pedonali e parcheggi, pessima asfaltatura, nessuna potatura degli alberi con caduta rami, fermata degli autobus da riposizionare. Inoltre, incuria totale della strada di località Fornace, lasciata alla manutenzione dei residenti e ancora in attesa del ripristino dopo l’alluvione del 2019.

2) Acquedotto insufficiente, l’allacciamento lascia scoperte alcune abitazioni di zona Fornace, che devono avvalersi di un pozzo, per giunta non sempre sufficiente.

3) Problemi legati alla telefonia mobile e alle connessioni internet, così importanti in tempi di lavoro e didattica a distanza.

4) Il Lavanestro è un torrente esondabile, che non viene pulito ne’ manutenuto da anni. Con l’alluvione del 1992 ha raggiunto via Nazionale.

5) Pessima gestione della raccolta dei rifiuti, senza differenziata e con pochi contenitori.

6) La piazza della chiesa è terra di nessuno, pulita solo dagli abitanti. Il monumento ai Caduti è in stato di abbandono, l’area giochi per bimbi chiusa da anni. Il ponte sul fiume nei pressi dell’ex ufficio postale, utilizzato da un centinaio di anni “per diritto acquisito”, è stato chiuso dalla proprietaria con una catena.

7) Discarica di Cima Monta’. Il Comitato ha chiesto se vengano effettuati gli opportuni controlli per verificare l’esistenza di eventuali infiltrazioni nelle falde acquifere.

8) Mancata manutenzione delle strade del circondario, come l’Altavia.

9) Cenni storici. La chiesa è un monastero storico del XII secolo e dalla sua piazza si dirama un sentiero napoleonico. Si tratta dunque di un patrimonio da non disperdere ma anzi valorizzare.

Nell’assemblea alla società Russo, dopo aver illustrato le linee guida della sua amministrazione per i rapporti con i quartieri, ha incaricato le consigliere Marisa Ghersi e Carla Ferone di tenere in prima battuta i rapporti con il Comitato. Ha assicurato che ci saranno altri incontri con la giunta e, come gli e’ stato chiesto, si è impegnato a portare all’attenzione di altre entità diverse dal Comune, come la Provincia e i gestori telefonici, i problemi segnalati dagli abitanti di Montemoro.

Ha incaricato l’assessore Parodi di verificare lo stato delle proprietà nei pressi dell’ex ufficio postale, dove risiedono anche persone malate, per comprendere se possano essere emesse ordinanze in tema di pubblica sicurezza.

Ha quindi concluso il sindaco: “Vorrei tenere con voi un rapporto agile e poco burocratico per cominciare a risolvere almeno i problemi più facili da affrontare. Abbiamo bisogno di riferimenti e qui a Montemoro li abbiamo trovati”.