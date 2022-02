Il ringrazimento al Santa Corona: “Gratitudine per le capacità professionali di altissimo livello dimostrate”

Pietra Ligure. Desideriamo esprimere apprezzamento e gratitudine per le capacità professionali di altissimo livello dimostrate in occasione dell’intervento di protesi al femore nei confronti della nostra cara nonna Tina di anni 102 e 11 mesi… Proprio cosi!

Grazie per le premure che tutti i medici ed il personale del pronto soccorso, della divisione di ortopedia /traumatologia, (Primario, medici, caposala, infermieri, oss, personale tutto), per la grande competenza e disponibilità dimostrataci specie in un periodo cosi difficile di limitazioni

È un ulteriore conferma dell’eccellenza dell’ortopedia Pietres.

Con infinita gratitudine

Dottor Roberto Apprato e famigliari