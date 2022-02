Il regista loanese torna con un nuovo film ambientato tra Albenga e Finale, al via la ricerca del cast

Loano/Albenga/Finale. Il regista loanese Giorgio Molteni torna con un nuovo film ambientato nel savonese dal titolo “Ma perché proprio a me?”. Il lungometraggio sarà girato tra marzo e aprile 2022 in provincia di Savona, tra Albenga e Finale. La casa di produzione Fargo Entertainment cerca così attori, attrici, figurazioni speciali e comparse.

Il casting si terrà sabato 26 febbraio a partire dalle ore 15 presso la sede dello YEPP di Albenga, Piazza Corridoni 9.

Questi i ruoli ricercati:

• 10 persone miste (per genere e per età) – Spiaggia di Loano – 1 scena

• 15 persone dai 25 ai 40 anni (miste per genere) – Birreria di Loano TBD – 2 scene

• 4 persone miste (per genere e per età) – Spiaggia di Loano – 1 scena

• 1 cameriere – Birreria di Loano TBD – 1 scena

• 10 persone miste (per genere e per età) – Lungomare di Loano – 1 scena

• 1 ragazza con capelli lunghi e castani, longilinea sui 30/35 anni – Spiaggia di Loano – 1 scena

• 1 ragazza 15/15 anni con i capelli lunghi rossi – 1 scena

• 10 persone miste (per genere e per età) – Spiaggia di Loano – 1 scena

• Carlotta, Ragazza 14/15 anni con i capelli rossi. (ti devo segnalare che questa comparsa deve interpretare il ruolo di una bambina molto malata alla quale probabilmente dovremo mettere una calotta per simulare la testa calva oppure un foulard che nasconda i suoi capelli….sarebbe quindi utile forse una persona con i capelli corti) – Ospedale San Michele di Albenga – 3 scene

• Susanna piccola ragazza 14/15 anni bruna – Ospedale San Michele di Albenga *

• 10 persone miste per genere fra i 30 e i 50 anni – Albenga – 1 scena

• 1 receptionist hotel – Finale Ligure – 1 scena

• 1 portiere notturno hotel – Finale Ligure – 1 scena

• 1 mamma di circa 35 anni con un bambino piccolo – Finale Ligure – 1 scena

• Coppia fra i 30 e i 40 anni con un grosso cane – Genova Piazza della Vittoria – 1 scena

• 1 uomo con borsa da lavoro 50 anni – Genova Piazza della Vittoria – 1 scena

• Graziano Rismondi, collega uomo intorno ai 40 anni – Genova – 1 scena

• 2 collaboratori (1 uomo e una donna fra i 30 e i 40 anni) – Albenga – 1 scena

• 3 colleghi (2 donne e un uomo fra i 30 e i 40 anni) – Albenga – 1 scena

• 2 collaboratori uomini di circa 40 anni – Albenga – 1 scena

• 1 collega donna di circa 40 anni – Albenga – 1 scena

• Dott.ssa Giusto Figura manageriale di circa 50 anni donna – Albenga – 1 scena

• Dott Morelli Figura manageriale di circa 50 anni uomo – Albenga – 1 scena

• Team di lavoro Internazionale (1 indiano (M), 1 cinese (M), 1 canadese (F), 1 Argentino (M), 1 italiano (M) , 1 peruviana (F), 1 Inglese (F) – Genova – 1 scena

• Addetto autonoleggio – TBD – 1 scena

• Donna fra i 40 e i 50 anni – Genova – 1 scena

• Ragazza fra i 30 e i 35 anni – Genova – 1 scena

• Susanna piccola – 1 ragazza di 14/15 anni bruna – Genova.