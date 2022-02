Il podcast settimanale di IVG spicca il volo: oltre 10 mila ascolti a due settimane dal lancio

Provincia. È stata la prima novità introdotta a inizio anno su Il Vostro Giornale e non poteva partire nel modo migliore. A sole due settimane dal lancio, il nuovo podcast settimanale di IVG ieri ha già superato i dieci mila ascolti (con appena due episodi all’attivo).

Il nuovo contenuto multimediale è completamente gratuito e dà la possibilità a tutti i lettori di IVG di ascoltare in 300 secondi il riassunto delle cinque notizie più importanti della settimana savonese. In coda ad ogni episodio, pubblicato ogni venerdì alle ore 18, spazio anche alle “good news”, in particolare ad una notizia che nel corso della settimana si è distinta in positivo rispetto ai fatti più gravi o di cronaca pura.

ASCOLTA L’ULTIMO EPISODIO DEL NUOVO PODCAST

Emergenza sanitaria, attualità, politica, economia, cultura e molto altro ancora: basta un qualsiasi dispositivo multimediale (smartphone, tablet, pc) per ascoltare i fatti più importanti della settimana in provincia di Savona. Per rimanere sempre aggiornati ogni volta che viene caricato un nuovo episodio, è sufficiente iniziare a seguire il podcast con un semplice click/tap nell’apposito riquadro che varia a seconda dell’applicazione utilizzata per la riproduzione del contenuto (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, per esempio).

A questo link è possibile trovare il nuovo podcast di IVG sulla piattaforma d’ascolto Spreaker e iniziare a seguirlo.

Le cinque notizie della settimana va ad aggiungersi al primo podcast sbarcato su IVG nel 2021, ovvero “La Telefonata”: interviste genuine a tutto campo che raccontano il savonese (e non solo) attraverso i suoi protagonisti. Rispetto al podcast settimanale, “La Telefonata” è un podcast di approfondimento con interviste a due o più interlocutori su temi di varia natura.

ASCOLTA L’ULTIMA “TELEFONATA” AL SINDACO DI ALBENGA

Una volta scaricati i singoli episodi sul dispositivo, i podcast possono essere ascoltati anche in modalità offline.