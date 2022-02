“Il Letimbro è a rischio esondazione”: lanciata una petizione per mettere in sicurezza il torrente

Savona. “Il torrente Letimbro di Savona è a rischio esondazione a causa di una strettoia sull’argine che si verifica all’altezza del ponte di Santa Rita, quello che mette in comunicazione via Luigi Corsi con piazza della Consolazione”.

L’allarme arriva da Nat Russo, ingegnere, docente, saggista e giornalista savonese, che ha deciso di lanciare una petizione per invitare l’assessorato ai lavori pubblici ad intervenire nel più breve tempo possibile.

“Circa due anni fa – spiega – si sono conclusi i lavori di ampliamento del ponte che hanno portato alla creazione di una nuova campata di circa 20 metri. Ma i lavori si sono conclusi con l’apertura di questa campata solo a valle, con lavori di consolidamento della zona prospiciente l’ex convento delle suore. Purtroppo i lavori non sono terminati con un intervento analogo di ampliamento a monte dell’area un tempo occupata dalla squadra rialzo delle ferrovie, area di proprietà della società Binario Blu di FFSS”.

Secondo Russo, “il flusso dell’acqua sotto la nuova campata è quindi impedito”. Un fatto che comporta, “oltre ai rischi di esondazione per la popolazione e le relative responsabilità penali per il primo cittadino, un danno erariale notevole, poiché i locali pubblici che sorgono a valle del ponte, sotto l’asilo delle piramidi e quelli del park sotterraneo del Sacro Cuore, possono essere usati solo come depositi temporanei con un accesso limitato a pochissime persone”.

“Invitiamo quindi l’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Savona a provvedere al più presto all’esproprio dell’area necessaria alla messa in sicurezza del torrente Letimbro, alla progettazione dei lavori di ampliamento dell’argine ed all’apertura del cantiere al più presto”, conclude Nat Russo.