Il film della regista ingauna Raffaella Verga in gara al concorso Accolade Global Film

Albenga. Il docufilm “La Bella Gioventu‘” sostenuto da Genova-Liguria Film Commission, Regione Liguria. COOP Liguria ,Comune di Albenga e Fondazione De Mari prodotto da FARGOFF, Lucerna Films e girato in gran parte nella città di Albenga con il coinvolgimento di 50 giovani nelle vesti di attori, è stato selezionato ed è in corsa nella competizione del concorso accolade Global film competition.

Il documentario racconta il viaggio “dentro e con” quella parte preponderante dei “nostri” giovani che è pronta a mettersi in gioco, mettendocela tutta e a volte rischiando in prima persona pur di “fare bene”. Protagonisti per lo spazio di un breve racconto sono i “nostri” ragazzi che rappresentano l’energia pura e vitale del nostro paese.

Un viaggio che mette in luce quella parte di gioventů che non fa notizia in quanto lavora in silenzio, e nonostante il difficile momento, fa di tutto per appropriarsi di quel dono che è la vita stessa. Il docufilm è un omaggio a Ugo Gregoretti per il suo “I nuovi angeli” e Pier Paolo Pasolini per “Comizi d’amore”. Regista del docufilm Raffaella Verga con la preziosa collaborazione del regista Giorgio Molteni.