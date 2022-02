Il Dego è una macchina da derby: solo due i punti concessi alla Rocchettese

Il Dego ha vinto con un sonante 4 a 0 il derby contro la Rocchettese. L’ennesimo successo della gestione di mister Bastoni, subentrato a Macchia, conferma i biancoblù come prima antagonista dell’Albissole, schiacciasassi del campionato che è stata costretta al pareggio in una sola occasione, proprio contro i valligiani.

Dego-Rocchettese è considerata da entrambe le piazze, tanto piccole quanto appassionate, come la sfida principe del campionato, nonostante siano molte le formazioni valligiane impegnate nel girone “C” di Seconda Categoria. Da quando si è tornati a giocare questa “strapaesana”, il Dego è sempre riuscito a far punti e non ha mai consentito agli avversari di festeggiare un successo. Gli avversari rossoblù si devono al momento accontentare di due pareggi.

Si parte dalla stagione 2017/18, anno di rifondazione del Dego. Due successi su due per la squadra allenata da mister Albesano, capace a fine stagione di chiudere terzo e di guadagnarsi i play off, poi persi in semifinale con la Priamar. All’andata, le reti del 3 a 2 furono siglate da Adami, Claudio Mozzone e Lungo. Stesso scarto ma punteggio diverso al ritorno: 2 a 1 firmato Magliano e Luongo.

Ancora una vittoria di misura nel dicembre 2018. Al Dego era bastata una rete di Eletto per vincere in trasferta 1 a 0 mentre al ritorno si è assistito a una sfida nuovamente pirotecnica: 3 a 2 con reti di Zunino e Adami più un autogoal.

La stagione 2019/20, fermata a febbraio a causa della pandemia, ha visto soltanto un derby, quello del gennaio 2020. Successo con due goal di scarto con Paolo Mozzone e Guastamacchia, autore di una doppietta, protagonisti del 3 a 1 finale.

L’anno scorso non si è fatto in tempo a riprendere il campionato, ma le due squadre si sono affrontate in Coppa Liguria. 2 a 2 a Dego con goal di Monticelli e Paolo Mozzone. Venendo alla storia recente, prima del 4 a 0 di domenica, c’era stato il pareggio nel derby di andata giocato a Rocchetta. 1 a 1 con goal di Eletto.