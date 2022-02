Il Covid non ferma la crescita: dati molto positivi per il tessuto commerciale di Albenga

Albenga. Un biennio complicato, quello del 2020 e 2021, alle prese con la pandemia da Covid. Lockdown e chiusure: ci si aspetterebbe una crisi nel settore del commercio. Tuttavia, in sorprendente controtendenza rispetto al percepito, ad Albenga il settore non solo non presenta dati negativi, ma parla di una netta crescita e di un saldo altamente positivo tra apertura di nuove attività e chiusure.

A fronte di 19 serrande abbassate, sono ben 86 le aperture di pubblici esercizi (bar e ristoranti) e sono ben 63 le nuove aperture di strutture ricettive (B&B, case vacanze). Questo a dimostrazione di una vitalità del settore turistico in netta crescita e nonostante il periodo esaminato fosse interessato dalla pandemia. Analizzando i dati forniti dal Comune si evince, inoltre, che hanno aperto 125 negozi a fronte di una chiusura di 61 attività e che hanno avviato l’attività 18 grossisti mentre uno solo ha chiuso; saldo pari per le lavanderie con una chiusura ed un’apertura. C’è stato un incremento dei presidi sanitari con apertura di centro prelievi e punti tamponi, aumento spiegabile con la pandemia, mentre per parrucchieri ed estetiste risultano 14 aperture e 13 chiusure con un attivo di un’unità.

Commenta così questi dati la rappresentante di Confcommercio Lorenza Giudice: “La vera resilienza l’hanno insegnata le imprese che dopo due anni di pandemia hanno resistito, configurando una nuova dimensione commerciale. Spiccano dati curiosi nella mappatura del tessuto ingauno: il delta zero per parrucchieri, con tanti hanno aperto e altrettanti hanno chiuso; molto confortante, invece, che merita un plauso, l’aumento davvero notevole delle strutture ricettive per il netto incremento. Poi aprirei un ampio dibattito sulla crescita dei presidi sanitari”.

Davanti a questi dati confortanti l’assessore al commercio Mauro Vannucci esprime grande soddisfazione in merito ai dati relativi alle aperture di nuove attività commerciali sul territorio : “I dati parlano chiaro. Questa amministrazione, nonostante il periodo legato alle difficoltà dovute al Covid, ha rilanciato la città. I numeri positivi del commercio e del turismo (molte sono le attività ricettive di nuova apertura) evidenziano che Albenga sta crescendo e sta diventando sempre più attrattiva. Ovviamente continueremo a lavorare in questa direzione. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare i commercianti che hanno dimostrato una grande correttezza in particolare nel rispetto delle nuove norme anti-Covid e tutti coloro che, provenendo fa fuori hanno deciso di aprire la propria attività ad Albenga dimostrando grande fiducia nell’amministrazione e nelle potenzialità della nostra splendida città”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga negli ultimi anni ha visto un vero e proprio cambio di rotta che è sotto gli occhi di tutti e questo ha portato un circolo virtuoso evidenziato dai dati riportati. Notiamo un aumento delle attività commerciali e in particolare anche di quelle legate al turismo. Albenga è sempre più apprezzata da cittadini, visitatori e turisti e questo evidenzia il gran lavoro che è stato fatto in una piena sinergia tra amministrazione, uffici e privati”.