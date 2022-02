Il consulente di Tirreno Power: “Inaffidabile la metodologia adottata dai tecnici incaricati dalla Procura”

Savona. “Non è stata fatta un’adeguata analisi di sensitività (come cambia l’output al variare degli input) per garantire che la scelta fatta fosse la migliore e non solo una tra le tante possibili”. E’ quello che emerso dalla deposizione dell’ingegnere Renato Rota, consulente tecnico di Tirreno Power, con la quale confuta le tesi dei consulenti della Procura nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

“Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili“. La citazione dello statistico George Box è la premessa del discorso esposto in aula stamattina dal consulente dell’azienda che ha criticato le scelte fatte degli esperti incaricati dal pubblico ministero: la suddivisione delle aree di ricaduta degli inquinanti, la considerazione delle sorgenti, la modalità di scelta del modello adottato.

“Un modello matematico è per definizione un’approsimazione della realtà, ma alcuni sono utili a raggiungere l’obiettivo che si pone l’indagine“, spiega il consulente. Ma come si può fare a capire se un modello è utile in una certa situazione? “Confronto cosa emerge dai diversi modelli rispetto alla realtà e capisco quale sia il migliore”. E senza dati sperimentali? “Faccio fatica a scegliere quello migliore – aggiunge -. Ma posso verificare se cambiando le scelte il risultato finale cambia ed eventualmente in quale misura. Qualora la differenza tra i risultati è notevole il problema è di quale modello fidarsi”.

“E’ stato valutato l’impatto dei porti ma sono state trascurate altre sorgenti. A questo proposito l’ingegnere incaricato da Tirreno Power rileva criticità anche sul fronte delle mappe di diffusione delle sostanze inquinanti: “I fumi che escono dalla centrale si spargono su un territorio orograficamente complesso con monti davanti che influiscono sulla dispersione delle sostanze”, aggiunge. A questo proposito spiega: “L’alta affidabilità delle mappe è importante in una situazione nella quale i due valori soglia non sono molto distanti l’uno dall’altro (0,745 e 0,41)”.

“Per costruire le mappe di distrubuzione dell’inquinante SO2 i consulenti tecnici hanno deciso di non escludere la Val Bormida perché si trovano altre fonti di inquinamento e nel dividere il territorio non considerano quell’area ma hanno considerato la zona in mare dove non si trova popolazione ma cambiando le zone cambia l’esposizione. Io non so quale sia la mappa più aderente alla realtà ma non è possibile escludere a priori che diverse scelte portino a mappe di esposizione significativamente differenti“, ha concluso il consulente.