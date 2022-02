Il consulente di Tirreno Power: “Carenza metodologica e interpretativa negli studi dei tecnici incaricati dalla Procura”

Savona. “Numerose carenza dal punto di vista metodologico e interpretativo“. Sono queste le parole usate dal consulente dell’azienda Stefano Loppi, professore di botanica ambientale applicata all’università di Siena, esperto di licheni e biomonitoraggio in merito alle deposizioni dei consulenti tecnici della Procura nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

Il consulente di Tirreno Power ha criticato “il metodo del campionamento, la selezione degli alberi utilizzati per l’analisi della biodiversità lichenica, i metodi statistici di interpretazione dei dati”.

“Non è stato considerato il mercurio – prosegue Loppi -, che è notoriamente il principale elemento risultante dalla combustione del carbone, ma i consulenti del pubblico ministero non lo hanno contemplato”.

“Per nessuna stazione è possibile affermare con certezza statistica che i valori del carico totale di contaminazione siano indicativi di una situazione distinguibile dal terzile indicativo di bassa esposizione. Così viene a mancare il presupposto fondativo dell’analisi epidemiologico di una zonizzazione dell’area indagata in tre distinte fasce rappresentative di situazioni di esposizione bassa, media e alta”.

E’ stata esclusa la Valbormida dalle mappe: “Andava considerato il bacino e non considerati i Comuni, l’inquinamento non conosce confini amministrativi. Non ho la certezza che l’esito sia stato diverso, ma è un errore procedurale – conclude Loppi -. Sono stati attribuiti alla centrale dei casi che non sono dovute a essa”.