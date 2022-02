Il 5 marzo in piazza Italia torna il “Carnevale dei Bambini” di Vecchia Loano

Loano. Sabato 5 marzo in piazza Italia a Loano si terrà il “Carnevale dei Bambini” organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 15 la principale piazza loanese ospiterà musica, balli e canti, giochi con bolle di sapone, numeri circensi con trampolieri e giocolieri e lo spettacolo del Mago Alex. Il tutto coordinato dall’animatore e conduttore Sante. In chiusura, una dolce merenda a base di bugie “monodose”.

“Dopo un anno di stop e l’annullamento della doppia sfilata dei carri che da sempre caratterizza l’edizione invernale del CarnevaLöa – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore Enrica Rocca – Vecchia Loano torna a proporre uno dei suoi appuntamenti più attesi, specie dai bimbi. Il carnevale è un momento di gioia e spensieratezza: per questo motivo, dopo due anni molto complicati e ancora tante incertezze davanti a noi, la manifestazione del 5 marzo sarà per tutti un’occasione di divertimento e leggerezza”.

“E’ per me un’emozione annunciare il ritorno del ‘Carnevale dei bambini’ – spiega il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – Tutti noi volontari di Vecchia Loano abbiamo un gran voglia di ripartire con il nostro calendario di manifestazioni che, quest’anno, si preannuncia molto ricco. Già nel fine-settimana di Pasqua tornerà il mercatino degli artigiani, ma ogni mese ci sarà un evento differente, per la gioia di loanesi ed ospiti. Nel frattempo, il 24 e 25 febbraio le maschere tradizionali di Loano e Borghetto Santo Spirito saranno ospiti del carnevale di Verona”.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le misure anti-Covid.