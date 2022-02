Pietra Ligure. Era il 2 febbraio del 1972, in piena espansione edilizia, quando è nata la storica agenzia “Giribaldo” di Pietra Ligure, da mezzo secolo al servizio di residenti e turisti nella compravendita immobiliare e nel settore affitti-locazioni.

Una lunga esperienza e professionalità, che hanno visto l’agenzia affrontare i cambiamenti del mercato immobiliare negli anni, ma sempre puntando alla vicinanza e alla massima assistenza della clientela.

“Essere in sintonia con il cliente in ogni fase della compravendita immobiliare è quello che ha sempre caratterizzato la nostra azione” afferma l’attuale titolare Giuseppina Salamone, che nel dicembre 2012 è subentrata allo storico titolare Ugo Giribaldo dopo diversi anni – dal 1995 – nel ruolo di dipendente dell’agenzia pietrese.

“Affidabilità, serietà e qualità sono la sintesi del nostro lavoro” aggiunge ancora la titolare.

Ora associata Fimaa – Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari -, l’agenzia rappresenta un punto di riferimento costante nel settore, tanto per i residenti del comprensorio quanto per i potenziali turisti: “Il turismo delle seconde case mantiene un importante mercato, seppur con una serie di cambiamenti che si sono concretizzati specie negli ultimi tempi: gli affitti stagionali si sono accorciati come periodo complessivo dell’anno, prima da aprile fino a settembre-ottobre, oggi, invece, focalizzato specie nei mesi estivi. Tuttavia, ad esempio, aumenta la durata del soggiorno, fino a un mese e oltre per quanti scelgono un alloggio-vacanza, fermo restando le prenotazioni più brevi come 15 giorni o un solo mese”.

“E’ cambiata molto anche la tipologia di clientela, oggi strettamente legata al turismo familiare: per questo la ricerca dell’abitazione impone maggiori standard qualitativi a livello di servizi come posto auto o garage, aria condizionata e altri confort che un tempo non erano richiesti. Vince la voglia di mantenere un ambiente familiare anche nei periodi di soggiorno, brevi o lunghi che siano…”.

“E’ chiaro che bilocali e trilocali restano i format dominanti del mercato, sui quali continuiamo a lavorare e sviluppare le nostre attività di compravendita e affitti. E tra le novità principali degli ultimi anni sicuramente l’importanza dell’innovazione tecnologica e delle piattaforme digitali di interazione e contatto con la clientela: il web e i social hanno accorciato le distanze e questo ha consentito una immediata presa visione dell’alloggio da parte del potenziale cliente, penso ai virtual tour che abbiamo instaurato per agevolare una valutazione immediata e in tempo reale dell’abitazione, oltre alle funzionalità di prenotazioni e richieste filtrate tramite il digitale”.

“Per la nostra agenzia uno sforzo e un aggiornamento professionale costante per essere al passo con i tempi e con le stesse esigenze dei diversi segmenti di mercato”.

Quanto alle prospettive future del settore: “Nonostante le recenti e indiscusse difficoltà legate all’emergenza pandemica, l’immobiliare mantiene margini di stabilità e crescita, anche con riferimento al significativo patrimonio immobiliare presente nel nostro territorio”.

“Il mattone rappresenta ancora l’investimento più ricercato, ma è fondamentale che i proprietari mettano mano alle loro case con interventi e adeguamenti capaci di rispondere alle necessità del mercato, proprio per non disperdere questo patrimonio e valorizzarlo al meglio a livello economico e turistico” conclude Giuseppina Salamone.