“Hanno accoltellato un ragazzo”: panico nella notte a Savona, ma era un falso allarme

Savona. Attimi di paura questa notte, a Savona, per quello che è poi sembrato a tutti gli effetti uno scherzo, ma certo di cattivo gusto.

Intorno alle 2 di questa notte, infatti, una chiamata di aiuto, rivelatasi poi falsa, è arrivata al 112. “Hanno accoltellato un ragazzo a Savona, intervenite subito”, il riassunto del contenuto della telefonata.

E la macchina dei soccorsi, come accade sempre in questi casi, si è messa in moto in modo repentino. Sul luogo della segnalazione si sono precipitati i carabinieri, seguiti da un’ambulanza della croce bianca di Savona e dall’automedica del 118.

Una volta sul posto, però, i soccorritori non hanno trovato traccia del ferito né del suo potenziale aggressore. La telefonata è stata dunque ritenuta un “falso allarme” e forze dell’ordine, militi e personale sanitario hanno fatto rientro dopo il viaggio a vuoto.