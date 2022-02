Guida stradale sicura, a Loano un incontro di sensibilizzazione

Loano. Promozione della guida stradale sicura a bordo di ciclomotori e motoveicoli: è questo quanto diffuso questa mattina a Loano nel corso della prima edizione di “RedBull & Fügassa”, incontro ideato e organizzato dal MC Domina, con il patrocinio del Comune di Loano e del Comitato Regionale FMI.

Per l’occasione è stato allestito un gazebo dove è stato possibile raccogliere tutte le informazioni sul tema e ritirare il vademecum del motociclista.

“Siamo molto contenti della folta partecipazione a questo primo appuntamento organizzato dal nostro MC – affermano gli organizzatori -. Ringraziamo Erica Leali di RB Corse per questa collaborazione e il presidente FMI Liguria Giulio Romei per essere passato a portarci un saluto dalla grande famiglia del Comitato Regionale Ligure. Ringraziamo l’amministrazione comunale loanese nell’essere sempre presente a queste manifestazioni rivolte alla collettività e a tutti i partecipanti motociclisti e non che sono venuti a conoscerci e a prendere informazioni sulle attività del nostro neonato MC”.