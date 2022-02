Guerra Ucraina, appelli alla pace ma anche fermezza e unità: allarme sull’economia ligure per le sanzioni

Liguria. Mario Draghi ha parlato dei “giorni più bui della storia europea” ed ha espresso parole di condanna per un’invasione inaccettabile e premeditata a lungo. Si teme per la vita del presidente ucraino Zelensky. Ci saranno sanzioni durissime della UE nei confronti della Russia. Sono state distrutte le fondamenta della società e dell’economia ucraina”.

Lo ha detto oggi l’On. Franco Vazio (Pd), vice presidente della Commissione Giustizia alla Camera, dopo l’informativa e l’intervento del premier sulla guerra in Ucraina.

“Il presidente del Consiglio a nome del Paese ha ringraziato l’ambasciata italiana a Kiev, aperta anche in queste ore, diplomatici e forze armate, ministri e concittadini che in queste ore, con coraggio, hanno fronteggiato una situazione tanto grave e drammatica. Il Parlamento ha condiviso e seguito l’informativa con molti applausi”.

“Enrico Letta a nome del Partito Democratico ha espresso il convinto sostegno al Governo e la totale solidarietà dell’Italia al popolo ucraino. Siamo di fronte ad un qualcosa di mai visto, siamo di fronte a vittime innocenti, siamo stati spettatori di un nuovo “11 Settembre”. Putin non può e non deve vincere questa guerra. L’Italia e l’Europa hanno il dovere di difendere la libertà e la democrazia”.

“Con Mario Draghi e con questo Governo siamo in buone mani. L’Italia ha oggi una grande autorevolezza internazionale e una guida sicura. Non pensavamo di dover più vivere e guardare da vicino una guerra“.

“Ora determinazione, diplomazia, fermezza, unità, democrazia e libertà sono le parole che devono guidare il nostro agire. Questa è la sfida dell’Europa e dell’Italia. C’è in gioco il futuro nostro e dei nostri figli. Non possiamo fallire” conclude Vazio.

“Questa mattina ho partecipato allo sciopero indetto dalla Fiom contro la guerra, perché è più che mai importante oggi ricordarci che le guerre le fanno i potenti (restando ben lontani dal conflitto armato) mentre le bombe, i colpi di artiglieria li subiscono sempre le persone civili, in tutti i conflitti del mondo – commenta Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale – Per questo dobbiamo ricostruire in questo Paese un forte movimento pacifista unitario che sia in grado di dire sempre NO alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Sempre NO alla guerra per volontà di espansioni economiche e politiche da parte delle grandi potenze”.

“Sempre sì a corridoi umanitari per chi scappa dalla guerra, dalla fame, dalla povertà. Non posso dimenticare che Polonia, Ungheria e Slovacchia – che ora si mobilitano a ospitare almeno temporaneamente i civili ucraini – sono gli stessi paesi che respingono e lasciano morire i richiedenti asilo non-europei. Chi scappa va accolto a prescindere dalla vicinanza culturale, dalla nazionalità, dal colore della pelle, dalla religione. Impariamolo una volta per tutte”.

“Il messaggio pacifista deve però superare ogni barriera politica. Questo mi lascia un forte senso di impotenza e di rammarico – continua Pastorino – Abbiamo bisogno di un movimento unito che sappia dialogare, che sappia tenere insieme le nostre differenze su obiettivi comuni, che sappia manifestare una forte solidarietà a tutte le popolazioni in guerra e infine che sappia mobilitare coscienze e convincere governi a mettere in campo tutte le risposte diplomatiche possibili per il raggiungimento della pace. A partire da una radicale inversione di rotta rispetto alla produzione e alla vendita di armamenti. Perché non si può costruire la pace mentre si costruiscono bombe”.

“Non è il momento per divisioni incomprensibili che ci fanno perdere di vista l’obiettivo: riprendere la tradizione di un grande pensiero pacifista che ha attraversato il nostro Paese prima degli anni 2000, attraverso azioni immediate e concrete”.

E intanto anche nel savonese proseguono le iniziative per chiedere la pace e lo stop alle armi. Dalla Diocesi savonese sono stati organizzati due momenti di preghiera, a Savona e Finale Ligure: “Carissimi amici della Chiesa di Dio che è in Savona, in questi giorni così difficili Vi chiedo di pregare per la pace, accogliendo la parola di Gesù: ‘Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera’ (Mc 9,29)” afferma il vescovo Calogero Marino in una lettera alla Diocesi di Savona-Noli in merito all’attuale crisi in Ucraina.

“Preghiera e digiuno sono le uniche armi che i credenti possono utilizzare per combattere il demone della guerra! – aggiunge – Come penso già sappiate, papa Francesco propone a tutti, credenti e non credenti, di vivere il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, come giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina: Vi chiedo di accogliere questo invito come singoli e come comunità”.

Sono anche già stati pensati due momenti di preghiera: martedì 1° marzo nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo a Savona e giovedì 3 marzo nella Basilica San Giovanni Battista a Finalmarina, entrambi alle ore 20:30. “Alla preghiera vogliamo aggiungere la nostra vicinanza operosa alla comunità ucraina, presente e ben inserita nel tessuto savonese – scrive ancora il vescovo – Ciascuno di noi può far qualcosa: un sorriso, uno sguardo, un abbraccio alle donne e agli uomini dell’Ucraina, che magari vivono nel caseggiato o nel quartiere”.

“Vedremo nei prossimi giorni se si renderanno necessari ulteriori gesti di accoglienza e ospitalità – conclude monsignor Marino – Vi benedico di cuore e Vi auguro un buon cammino nella Quaresima ormai prossima” conclude il vescovo Marino.

Protesta questa mattina a Genova per dire no alla guerra in Ucraina. Erano oltre 200 i metalmeccanici che hanno aderito alla manifestazione indetta dalla Fiom che ha proclamato per oggi due ore di sciopero: “Di fronte allo scenario che si sta prospettando a livello nazionale e di fronte alle scene che abbiamo visto in televisione – spiega il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi – come lavoratori metalmeccanici non volevamo e non potevamo tacere. Come movimento dei lavoratori abbiamo una tradizione internazionalista quindi abbiamo deciso uno sciopero di due ore sperando di dare un segnale a tutto il sindacato, a cominciare dalla Cgil, in modo che risponda con una mobilitazione forte contro la guerra”.

“Oggi siamo in piazza in maniera spontanea – aggiunge il coordinatore dell’rsu di Acciaierie d’Italia Armando Palombo – perché la guerra fa paura e spaventa in primo luogo i lavoratori che sono i primi a rimetterci insieme alle loro famiglie e ai loro bambini. Non c’entrano nulla e pagano per tutti”.

E in tema di conseguenze economiche per la Liguria e il savonese, con diretto riferimento alle sanzioni, l’obiettivo è quello di “erodere la base dell’economia russa“, come ha ribadito ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma il timore è quello di un effetto boomerang. E cioè che le conseguenze delle sanzioni in risposta all’invasione dell’Ucraina finiscano per affossare un’economia in graduale ripresa dopo il Covid e già fiaccata dal vertiginoso aumento dei costi energetici. Vale per l’Europa, vale per l’Italia e vale anche per la Liguria che – discorso a parte per il turismo – ha diversi legami economici diretti e indiretti con la Russia (e in piccola parte con l’Ucraina).

Anzitutto qualche numero: secondo dati Istat, l’import-export tra Russia e Liguria ammontava a quasi 260 milioni di euro nel 2019 per poi contrarsi a poco più di 220 milioni nel 2020 e 116 milioni per il periodo gennaio-settembre 2021, numeri influenzati ovviamente dalla pandemia. La bilancia commerciale è sempre stata negativa perché a pesare sono soprattutto le importazioni di petrolio e altre materie prime di natura estrattiva. Le esportazioni, nell’ordine dei 100 milioni all’anno, riguardano in particolare macchinari, prodotti chimici e componenti elettronici. E sono proprio questi ultimi i beni più a rischio, visto che il secondo pacchetto di sanzioni dell’Ue vieta l’esportazione di tecnologia e attrezzature necessarie per il miglioramento delle raffinerie di petrolio russe.

“Dobbiamo tenere conto che c’è sempre una parte di export non tracciato – spiega Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria -. Molte delle nostre aziende lavorano su commessa, ma è frequente la situazione in cui il committente magari è una società con sede in Germania che realizza un impianto per la Russia e acquista i componenti in Liguria. Quella produzione non viene tracciata come esportazione verso la Russia, ma nel momento in cui viene imposto un divieto a livello europeo viene a mancare l’intera filiera e anche la nostra azienda subisce un danno. È un problema che riguarda soprattutto settori come l’automazione e l’elettronica per l’industria ed è ovvio che ci sia molta preoccupazione. E poi le sanzioni che colpiscono il sistema bancario russo potrebbero mettere a rischio eventuali crediti vantati dalle imprese”.

L’impatto sui traffici via mare, invece, sarà piuttosto limitato. Le relazioni tra i porti di Genova-Savona e la Russia si concentrano principalmente sull’import di prodotti petroliferi che nel 2021 si sono attestati a circa 1,2 milioni di tonnellate, la maggior parte (1,1 milioni) sbarcate al Porto Petroli di Genova. Importazioni che, comunque, si sono fortemente contratte tra il 2019 e il 2021. Il primo porto di provenienza è quello di Novorossiysk, sul Mar Nero, nella regione russa di Krasnodar tra il Donbass e la Georgia. La maggior parte degli scambi con la Russia viene gestita in realtà dai porti del Nord-Est.

E l’Ucraina? Verso Kiev la Liguria non esporta quasi nulla, però importa una discreta quantità di acciaio. Esiste una ragione precisa: a Genova c’è l’ex Trametal, acciaieria ceduta dalla famiglia Malacalza alla società ucraina Metinvest che ha posto qui la sua base nel Sud Europa. Il valore complessivo delle importazioni nel 2021 ha sfondato quota 135 milioni di euro. Un altro bene primario che arriva da quei territori nel nostro Paese è il grano, ma sono traffici che riguardano solo marginalmente la nostra regione. I traffici portuali complessivi tra Genova-Savona e Ucraina si attestano a sole 166mila tonnellate che rappresentano appena il 2% del traffico complessivo via mare con l’Italia.

“Ad oggi è ancora presto per capire quale sarà l’impatto, tutti ci stiamo chiedendo che cosa succederà – conclude Mondini -. Quel che è certo è che, se ci sarà un’escalation di sanzioni, a rimanerne più colpita sarà l’Europa piuttosto che gli Stati Uniti. Più aumenteranno e più perderemo competitività nei confronti dell’America e della Cina. Anche perché loro sono più indipendenti di noi rispetto alle materie prime, e noi avevamo già un problema enorme sul caro energia. Purtroppo l’evoluzione non sembra positiva e non crediamo che ci saranno soluzioni a breve”.