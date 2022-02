Guerra Ucraina, ad Albenga domenica 27 messa “per le vittime, il dolore e le sofferenze”

Albenga. “La comunità cattolica ortodossa e quella cristiana ortodossa domenica 27 alle 16 si ritrovano al Sacro Cuore di Albenga per condividere con noi cristiani albenganesi questo momento difficile per la loro patria. Celebreremo la santa messa perché la pace riunisca i popoli, per tutte le vittime sempre più in aumento, per il dolore e le sofferenze di tutte le generazioni colpite”. A dirlo è Don Luigi Lauro, parroco del Sacro Cuore.

“Questa iniziativa ci chiede inoltre di vivere la solidarietà con dei gesti di amicizia concreti e non sporadici, con un cambiamento del cuore e di mentalità”, prosegue.

“Il Papa ci ha già invitato a continuare questo momento di solidarietà con il digiuno e l’astinenza nel giorno delle Ceneri. Saremo sempre attenti a ciò che succede per non lasciare i fratelli ucraini soli e abbandonati. In parrocchia – conclude – poi ci sarà il rosario quotidiano alle ore 17 e il giovedì sera alle 20 anche in streaming”.