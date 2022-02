Guerra, Putin detta le condizioni: “Ucraina neutrale e Crimea riconosciuta alla Russia”

Ucraina. La “smilitarizzazione e de-nazificazione” di Kiev “quando avrà assunto uno status neutrale” ed il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo. Sarebbero queste le condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin per mettere fine alla guerra. Lo ha detto nella telefonata col presidente francese Macron, secondo quanto riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.

Per oggi i negoziati tra Ucraina e Russia al confine bielorusso si sono conclusi, ma i due Stati prevedono un “secondo round” dei colloqui, riferiscono fonti di Kiev. “Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune”, ha detto il negoziatore russo Vladimir Medinsky, citato da Interfax. I negoziati proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia nei prossimi giorni

Al telefono con Macron il presidente Putin si è impegnato oggi a “sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni”, secondo quanto reso noto una fonte dell’Eliseo. Nella telefonata, Putin ha dato “il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione”, come proposto da Macron. Nella telefonata, durata un’ora e mezzo secondo le fonti dell’Eliseo, Macron ha ribadito a Putin la “richiesta della comunità internazionale di cessare l’offensiva russa contro l’Ucraina, ribadendo la necessità di un cessate il fuoco immediato”. In particolare, Macron ha chiesto che cessino i bombardamenti contro civili e abitazioni, che siano preservate tutte le infrastrutture civili e siano garantite le principali strade, in particolare quella del sud di Kiev. Putin, secondo le fonti della presidenza francese, ha “confermato la volontà di impegnarsi su questi tre punti”. Macron ha anche chiesto il “rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione delle popolazioni civili”, con “il trasporto degli aiuti secondo quanto contenuto nella risoluzione che la Francia presenta in Consiglio di sicurezza Onu”.

I primi colloqui sono durati quasi sei ore, in una località segreta al confine tra Ucraina e Bielorussia, e si sono aggiornati a un secondo round con qualche segnale di apertura. Ma mentre intorno al tavolo allestito dal governo di Minsk si svolgevano le prime schermaglie negoziali, al telefono con il presidente francese Macron, Putin dettava le sue condizioni per far tacere le armi ed arrestare l’avanzata dei carri armati verso Kiev: Ucraina neutrale e riconoscimento della Crimea come territorio russo.

Intanto nuovi attacchi sono stati segnalati su Kiev e Kharkiv, tutti respinti, secondo fonti ucraine. Ma bombardamenti sono stati denunciati anche dalla Russia nel Donbass. L’esercito russo garantisce che la popolazione può liberamente lasciare Kiev e accusa gli ucraini di usare i civili come scudi umani. Immediata la replica dell’arcivescovo maggiore di Kiev: “Sono loro ad usare gli scudi umani”. E mentre sale l’allarme sul numero degli uccisi negli scontri – l’Onu parla di 102 civili morti, tra cui sette bambini, ma il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto – il presidente ucraino Zelensky annuncia la creazione di una nuova unità denominata Legione internazionale, con migliaia di richieste da parte di stranieri: tra loro ci sarebbe anche un 35enne italiano.

Nel frattempo l’Ucraina sta preparando la richiesta ufficiale per l’adesione all’Unione europea. Tema, questo, spiega il presidente del consiglio Ue Charles Michel, su cui finora nel dibattito generale ci sono state opinioni diverse. E l’alto rappresentante per gli Esteri Josep Borrell aggiunge che l’adesione dell’Ucraina all’Ue nell’immediato “non è in agenda“, perché ora è il momento di lottare contro un’aggressione. Sul fronte economico, l’inasprimento delle sanzioni contro Mosca a causa dell’invasione in Ucraina mette sotto pressione i mercati, e si registra il balzo di petrolio e gas.