Guerra, le Suore della Carità di Alassio mettono la “Domus Area” a disposizione dei profughi: “Il Comune ci aiuti”

Alassio. Una struttura di circa 3mila metri quadrati, situata ad Alassio, in viale Hanbury, per accogliere e fornire riparo ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Si tratta della cosiddetta “Domus Aurea” e l’iniziativa porta la firma dell’Istituto delle Suore della Carità, che hanno inviato una lettera al Comune.

La struttura, infatti, benché vanti spazi enormi, da sola non può essere sufficiente per aiutare. E qui dovrebbe entrare in gioco l’ente comunale. Come? Aiutando le Suore a reperire personale volontario e medici, anche attraverso la struttura volontaria di Alassio Salute.

“La nostra Congregazione, – si legge nella missiva invitata al sindaco Marco Melgrati, – dedita alla assistenza dei più deboli e disagiati, ed alla carità cristiana in tutte le sue forme, ha ricevuto la chiamata di aiuto, in questi momenti in cui le notizie dei nostri fratelli ucraini che fuggono dalla guerra e dal dolore sono sempre più numerose e persistenti”.

“Pertanto, essendo di nostra proprietà la ‘Domus Aurea’, struttura di Alassio, in viale Hanbury 136, che essendo inutilizzata da più di un anno, ma essendo ancora dotata di luce, acqua e gas, ed ancora agibile per ospitare famiglie disagiate, vorremmo concederla come prima accoglienza alle numerose famiglie che hanno perso la casa e che disperate iniziano ad arrivare anche nel nostro paese”, si legge ancora.

All’interno della struttura sono presenti: le cucine (ancora utilizzabili), camere con bagno, aule per insegnamento e uffici, oltre la cappella per dare anche conforto religioso.

E qui arriva l’appello al Comune alassino: “Il Comune potrebbe condividere questa opera umanitaria con volontari e medici presenti in loco, per organizzare e distribuire i compiti necessari, per sopperire le prime necessita’. Vorremmo che Alassio appoggiasse questa nostra iniziativa, rendendola pubblica, e che venisse riconosciuta come la prima cittadina non soltanto vacanziera e frivola, ma come una città con un grande cuore, la città dell’Amore, per tutta la razza umana, in un abbraccio universale. Al Comune chiediamo di mettere a disposizione il personale volontario e i medici della struttura volontaria di Alassio Salute per seguire ed assistere i profughi che verranno ospitati”.

“Speriamo che questa nostra iniziativa sia l’inizio di una nuova stagione di pace ed amore universale, in cui ognuno facendo la sua parte, per quanto possibile, possa regalare ad un fratello più sfortunato, un attimo di gioia ed amore”, hanno concluso le Suore della Carità.