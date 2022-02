Guerra in Ucraina: Putin ordina l’allerta del sistema nucleare, ma spuntano spiragli per la trattativa

Liguria. Sarà probabilmente un’altra notte di bombardamenti in Ucraina, anche se una schiarita si profila all’orizzonte: la delegazione di Kiev domani si incontrerà in Bielorussia con quella russa per tentare di aprire una trattativa. “Non ci credo molto, ma proviamo…”, ha commentato il premier ucraino Zelensky che aveva rifiutato il colloquio, ma alla fine ha accettato dopo aver ricevuto anche dal presidente bielorusso Lukashenko precise garanzie sulla sicurezza per la delegazione.

Oggi intanto il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare. La “forza deterrente” dell’esercito russo, messa in allerta da Putin, include una componente nucleare. “Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore – ha detto Putin – di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente”.

Vladimir Putin “fabbrica minacce” con l’allerta del sistema difensivo nucleare russo, si legge in una nota della Casa Bianca. Washington, tramite l’ambasciatrice americana all’Onu, ha poi denunciato una escalation “inaccettabile” da parte di Mosca. Sulla stessa linea il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: “Questa guerra è responsabilità di Putin”, ha detto, sottolineando che le nuove dichiarazioni del leader russo sul nucleare si vanno ad aggiungere alla “retorica aggressiva” delle ultime settimane. “È una retorica aggressiva”, aggiunge Stoltenberg.

Putin definisce “illegittime” tutte le sanzioni prese dall’Ue contro di lui e getta nel panico Usa e Ue con la notizia di aver attivato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo, mentre gli ucraini chiedono ai partner europei di inasprire le misure anti-Mosca e di attivare un embargo immediato su petrolio e gas russi. E questo, dopo aver rivendicato i successi ucraini (“Putin non è riuscito a raggiungere nessun obiettivo strategico. Nessuna grande città è in mano loro”) e dopo aver fatto un bilancio sulle perdite russe (“La Russia ha perso 4.300 uomini”). Attacchi rintuzzati da Mosca con un’altra pesante accusa: “L’esercito ucraino fa uso massiccio di munizioni caricate con il fosforo alla periferia di Kiev”. Ma è senz’altro la minaccia nucleare ad inasprire gli animi.

Intanto, l’Ue si prepara all’arrivo di “milioni di rifugiati” come avverte la commissaria agli Affari Interni, Ylva Johansson, al Consiglio straordinario dei ministri dell’ Interno Ue che si è riunito per discutere dell’emergenza visto che in tre giorni di guerra “almeno 300 mila ucraini sono entrati nell’Ue”. “E’ il momento giusto per usare la direttiva per la protezione temporanea” è il suo appello. Una direttiva mai applicata e alla quale non partecipa la Danimarca. Nell’attesa di capire i nuovi scenari, la Nato rafforza il sostegno militare all’Ucraina con l’invio di centinaia di missili e migliaia di armi anti-carro, mentre dal Giappone arrivano a Kiev 100 milioni di dollari.