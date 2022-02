Guerra in Ucraina “colpisce” anche le scuole liguri, Candia (Lista Sansa): “Supporto psicologico per gli studenti”

Liguria. “Gli studenti ucraini che frequentano le scuole della nostra regione sono molti, visto che in Liguria vivono circa 5 mila ucraini. Si tratta della terza comunità, proveniente dal continente europeo, dopo Albania e Romania. Diversi insegnanti hanno lanciato il grido d’allarme preoccupati per lo stato di salute già fragile degli studenti ucraini, visibilmente impauriti per le immagini che arrivano dal loro Paese”.

A dirlo è la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, ponendo sulla lente d’ingrandimento le prime ripercussioni dal punto di vista scolastico che la grave emergenza umanitaria scatenata dalla guerra in Ucraina sta avendo anche in Liguria.

“Partendo da queste considerazioni e dalla consapevolezza dell’impatto che pandemia, lockdown e didattica a distanza hanno già avuto sulla salute mentale dei giovani studenti – aggiunge Candia – abbiamo deciso di chiedere alla Regione di attivarsi da subito per prevedere delle misure idonee volte ad offrire un supporto psicologico direttamente nelle scuole per gli studenti ucraini della Liguria”.

La proposta verrà formalizzata domani attraverso un ordine del giorno che sarà presentato in consiglio regionale.