Grande Liguria: “Urgente il confronto con Toti sull’ospedale Santa Corona”

Pietra Ligure. “Ieri pomeriggio abbiamo ascoltato il consiglio comunale di Pietra Ligure e in particolare il punto riguardante la convocazione del Presidente Toti nonché assessore (per ora) alla sanità Ligure che venne votato in tale consesso mesi orsono e mai onorato dal Governatore. Ci troviamo perfettamente d’accordo con quanto detto da tutto il consiglio Comunale”. E’ questo il commento di Grande Liguria.

“Questo confronto – proseguono – lo riteniamo davvero urgente perché è giunto il momento che si faccia chiarezza su quali siano i reali progetti, soprattutto sanitari che si intende realizzare su Santa Corona. Come ha detto il consigliere Carrara è importante costruire un nuovo polo endoscopico a Pietra Ligure, ma riteniamo più importante un piano logistico e sanitario che preveda un unico intervento risolutivo, in quanto azioni a macchia di leopardo lasciano inalterata la questione sul futuro del nosocomio”.

“Pertanto si inviti in modo formale e pressante Toti, insieme a lui sindaci delle due provincie consiglieri regionali e parlamentari di zona, un incontro che sia il più pubblico possibile dove ogniuno dei convocati assuma una posizione chiara finalmente, e che siano i cittadini a giudicare”, concludono.