Grande Liguria: “Polemica tra Olivieri e politici locali è questione di ‘cadreghe'”

Liguria. “Mera questione di cadreghe le polemiche di questi giorni tra il Presidente della Provincia e qualche politico locale, i cittadini in questa storia non c’entrano nulla”. E’ questo il commento di Grande Liguria.

“Per essere seri due cose vanno fatte e una è il contrario dell’altra. Chiudere definitivamente le provincee, e a tale proposito il governo e chi ha votato a favore ci spieghino con quale criterio modificando la legge Del Rio si da la possibilità di nominare assessori esterni in un ente di secondo grado”, proseguono.

“La seconda e mantenere le Province aperte ma allora chi ci deve rappresentare lo vogliamo decidere noi cittadini e non giochi partitici. Prima fare l’assessore in provincia non costava nulla ora è previsto uno stipendio per non parlare di quello del Presidente. Insomma loro litigano e noi paghiamo è sempre la solita storia”.