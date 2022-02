Giglio Vigna e Viviani (Lega): “Bollino nero al vino italiano ennesima eurofollia. Pieno appoggio a settore”

Liguria. “Ennesima eurofollia introdurre una ‘F’ nera contro le bevande contenenti anche solo un minimo livello di alcol come i nostri vini”. Così i deputati della Lega Alessandro Giglio Vigna, capogruppo in commissione Politiche dell’Unione Europea, e Lorenzo Viviani capogruppo in commissione Agricoltura.

“Una proposta che, ovviamente, vede la Lega contraria a tutti i livelli – da Bruxellles a Roma – e compatta per impedire l’ennesimo attacco al Made in Italy – proseguono -. Ci siamo già attivati affinché si metta fine a questo inaccettabile attacco da parte del sistema nutriscore ai prodotti italiani, espressioni identitarie dei nostri territori e del lavoro professionale dei nostri produttori locali”.

“Al settore del vino promettiamo tutto il nostro appoggio, non permetteremo mai che a causa delle offensive europee venga meno la tutelata di una delle nostre eccellenze”, concludono.