Genova Calcio, Maisano: “Format che fa spendere di più, perché non far ritirare l’Alassio prima?”

La Genova Calcio ha battuto 1 a 0 il Pietra Ligure. Contro una formazione alla disperata ricerca dei punti play off, i biancorossi hanno offerto una prestazione positiva al netto delle assenze. Punti utili per mantenere il secondo posto e, di conseguenza, la possibilità di poter avere il piccolo vantaggio di giocare più partite in casa nei play off.

L’allenatore dei genovesi Giuseppe Maisano non riponeva grande aspettative in un gara utile soprattutto per prepararsi alla seconda fase del campionato. Il tecnico ha poi sottolineato come la situazione dell’Alassio, squadra ritirata a due giornate dalla fine, sia uno dei fattori che ha influenzato negativamente un torneo sui generis sotto molti punti di vista. “I tornei di questi anni – ha affermato – sono davvero poca cosa dal punto di vista sportivo anche per questo motivo”.

“Chi aveva detto che le squadre avrebbero speso di meno – commenta Maisano circa il format – ha sbagliato. Tutti quelli che possono stanno spendendo tanto: prima per non andare ai play out e ora per non retrocedere. Inoltre, mi si deve spiegare se queste ultime quattro domeniche di Eccellenza sono vere o sono false, specialmente nel nostro girone”.

La Genova Calcio si appresta a disputare la seconda parte della stagione con un bel mix di giocatori esperti e più giovani. “Eravamo con sei/sette effettivi giovani dall’inizio. Ci siamo potuti permettere di rifiatare un attimo prima della fase finale. Troveremo delle difficoltà perché un play off a dieci squadra è una cosa anomale e giocheremo con squadre attrezzate. Tengo a sottolineare che chi ha avuto la possibilità di fare mercato lo ha fatto, come Cairese, Rapallo e altri. Noi siamo stati in stand by”.