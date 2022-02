Gallinara, il sindaco Tomatis incontra la Soprintendenza: “Subito riportare luce e acqua sull’isola, poi la valorizzazione di Villa Diana”

Albenga. Oggi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha incontrato il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona Roberto Leone e l’architetto Simona Giovanna Lanza per discutere del progetto di valorizzazione di Villa Diana, sull’isola Gallinara, finanziato con 3 milioni di euro dal ministero della cultura.

La villa è stata acquisita al patrimonio dello Stato grazie all’esercizio della prelazione da parte del MiC nel 2020 per tutelare una zona di altissimo interesse naturalistico e culturale.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Sono molto soddisfatto dei passi che si stanno compiendo per la valorizzazione dell’isola Gallinara. Nella giornata di oggi mi sono recato a Genova per parlare con la Soprintendenza del finanziamento di 3 milioni di euro per Villa Diana che è stata inserita nella Programmazione strategica 2021-2023 (che prevede circa 200 milioni di euro di investimenti in tutta Italia). I primi interventi che dovranno essere realizzati saranno quelli necessari a riportare luce e acqua all’isola, successivamente si interverrà per la valorizzazione della Villa. Contestualmente stanno proseguendo anche i due progetti (da circa 50 mila euro ognuno) finanziati con i fondi PSR 2014/2020, riguardanti la predisposizione del ‘Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC)’ e del Piano dell’area protetta ‘Riserva naturale regionale Isola Gallinara’” .

Conclude il sindaco Tomatis: “Sono molto soddisfatto dei passi che sono stati fatti e che vedono un reale coinvolgimento del Comune di Albenga. Voglio ringraziare l’onorevole Franco Vazio che ha seguito da vicino le vicende relative all’isola Gallinara e il ministro Dario Franceschini che ha immediatamente colto l’importanza di questo bene, ha creduto e crede nella sua acquisizione prima e valorizzazione adesso. Come abbiamo sottolineato in diverse occasioni la nostra speranza e il nostro obiettivo principale è che l’isola Gallinara possa diventare, in futuro, fruibile, sebbene in maniera controllata, dai cittadini. Un bene così importante da un punto di vista archeologico, naturalistico e culturale merita di poter essere visitato e diventerà senza dubbio anche un volano turistico per tutto il comprensorio”.

Aggiunge Giorgio Cangiano, consigliere delegato all’isola Gallinara: “Da quando ho ricevuto questa delega sono stati fatti molti passi avanti. Sono molto soddisfatto sia dei finanziamenti che abbiamo ricevuto che del consenso che quotidianamente ricevo su questo tema da parte di tutta la città”.