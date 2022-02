Gallinara, dal ministero 3 milioni per riqualificare Villa Diana. Il sindaco: “Tornerà fruibile per i cittadini”

Albenga. Finanziamento del Ministero della Cultura di 3 milioni di euro destinato a Villa Diana, sull’isola Gallinara ad Albenga.

La villa è stata acquisita al patrimonio dello Stato grazie all’esercizio della prelazione da parte del MiC nel 2020, proprio per tutelare una zona di altissimo interesse naturalistico e culturale e per restituire al pubblico la fruizione dell’immobile padronale, di alcuni degli edifici annessi e della stessa isola.

Il progetto rientra nella Programmazione strategica 2021 – 2023 (circa 200 milioni di euro di investimenti in tutta Italia), varata dal Ministro Dario Franceschini, che hanno ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.

La soddisfazione del sindaco Tomatis

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, già a conoscenza della novità, anticipata in via informale durante un colloquio con il Sovraintendente, non può che accogliere l’ufficialità positivamente: “Manifesto la massima soddisfazione per questo finanziamento a dimostrazione del fatto che il MIC ha ben presente l’importanza del nostro bene. Questi tre milioni verranno erogati nel largo di tre anni e serviranno a dare attuazione a quel progetto grazie al quale è stato consentito di esercitare il diritto di prelazione da parte dello Stato sul bene. Ci sarà prima un progetto e poi la possibilità di realizzarlo”.

La volontà dell’amministrazione comunale è rendere l’isola accessibile a tutti: “L’obiettivo è quello di far tornare l’isola fruibile a tutti i cittadini. Il passaggio successivo sarà coinvolgere i privati. Lo Stato è padrone della Villa non dell’isola e bisogna quindi cercare di capire come fare per poterla raggiungere. La prospettiva che l’isola diventi un bene fruibile da parte dei cittadini albenganesi e dei turisti sta diventando sempre più concreta”.

Al primo cittadino Tomatis si aggiunge la soddisfazione dell’ex sindaco e consigliere comunale con delega alla valorizzazione dell’Isola Gallinara Giorgio Cangiano: “Una notizia fantastica che fa comprendere l’importanza di questo sito. Se andiamo a vedere tutti gli immobili che hanno usufruito di questi finanziamenti da parte del Ministero, infatti, notiamo che ci sono realtà italiane molto importanti e vedere l’isola Gallinara in questo elenco è una conferma del suo enorme valore. Può essere un volano per tutto un comprensorio che rappresenta una occasione unica che dobbiamo tutti cercare di portare avanti. Grande soddisfazione, quindi, e un ringraziamento particolare al al Ministro Franceschini che fin da subito ha creduto in questo progetto”.

Per entrambi è importante l’allaccio all’utenza elettrica e idrica: “La cosa importante poi sarà riuscire a portare i servizi all’isola, come la luce, e l’acqua – prosegue Tomatis. Servizi che a causa di una mareggiata molti anni fa erano stati interrotti”. E fa eco Cangiano: “Bisogna capire queste somme come verranno utilizzate, ma avere un importo di questo tipo consentirà di pensare alla risoluzione al problema”.

Franceschini: “Valorizzazione del patrimonio culturale uno degli assi strategici”

“Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese. Questo intervento rientra tra i 38 progetti strategici che il ministero ha portato in Conferenza Stato Regioni a conferma della centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo” così il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Diventerà anche sede del Parco archeologico-naturalistico subacqueo

Il progetto prevede interventi di restauro conservativo, consolidamento statico, risanamento igienico, riqualificazione funzionale, adeguamenti alla normativa vigente ed opere di allestimento espositivo e valorizzazione, per destinare l’immobile a “Centro di Documentazione per la Ricerca, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico dell’isola e dei Fondali Marini”.

Il Centro di Villa Diana offrirà supporti didattici e materiali multimediali, per rendere conoscibili a tutti i cittadini la vestigia archeologiche e storico artistiche presenti sull’isola e nei suoi fondali (ove sono stati rinvenuti relitti navali e reperti antichi); costituirà una base logistica per campagne di indagini archeologiche, e sarà sede il Parco archeologico-naturalistico subacqueo di Albenga e dell’isola Gallinara la cui attività si affianca al progetto del nuovo Museo Navale di Albenga, oggetto di altri importanti investimenti del Ministero, attraverso un programma di valorizzazione unitario e integrato.

“In ottica nazionale, il ‘grande progetto’ su Gallinara – spiegano dal Ministero -, cosi come quelli individuati nelle altre regioni italiane, è considerato ‘strategico’: sarà un nuovo attrattore culturale e turistico per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale della Liguria“.