Forte boato nella tarda serata di ieri a Varazze: ma era un petardo

Varazze. Preoccupazione nella tarda serata di ieri, era quasi la mezzanotte, per una forte esplosione nella zona della Mola, a levante della città, in via Genova.

Numerose persone si sono chieste che cosa fosse successo. In realtà si è trattato di una “ragazzata”. Alcuni giovani, durante una festa, hanno fatto esplodere dei petardi.

Le persone raccontano di aver visto un forte bagliore e poi sentito un boato.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze. Per fortuna nulla di grave e nessun danno, solo un po’ di apprensione per i residenti.