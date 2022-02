Fondo strategico regionale, nel 2020 attivati 25mln di euro a sostegno delle aziende liguri

Liguria. Con 13 voti a favore (maggioranza) e 8 contrari il consiglio regionale ha preso atto della “Relazione al Consiglio regionale sul funzionamento del Fondo Strategico Regionale 2020”.

Il Fondo, che è stato istituito con la Legge di Stabilità 2017, è destinato a interventi a favore di imprese, la cui gestione è affidata a Filse, e investimenti infrastrutturali. I settori di intervento sia diretto che in cofinanziamento riguardano infrastrutture, innovazione tecnologica e digitale, interventi a difesa del territorio e contro il rischio idrogeologico, impianti sportivi, edilizia residenziale pubblica, università, teatri, edilizia scolastica, riqualificazione urbana, parcheggi e viabilità. Per gli interventi deliberati nel 2017 (con gli aggiornamenti finanziari e procedurali al 2019), sono stati destinati finanziamenti per complessivi 9 milioni e 800 mila euro. Nel corso del 2019 è proseguita l’attuazione degli interventi avviati negli anni precedenti o l’implementazione degli stessi con nuovi lotti. Le risorse complessivamente destinate sono pari a 60 milioni e 500 mila euro.

Per quanto riguarda gli interventi alle imprese, le attività del Fondo Strategico Regionale nell’annualità 2020 sono proseguite in continuità con le annualità precedenti, con l’attivazione di circa 25 milioni di euro a sostegno delle aziende liguri, con la predisposizione di strumenti di capitalizzazione, finanziamento, prestiti rimborsabili e fondi di garanzia, in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel dibattito è intervenuto Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), che ha annunciato voto contrario alla relazione.