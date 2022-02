Fondi per la progettazione Pnrr, Toti: “A breve i criteri di accesso, prosegue il confronto con i Comuni”

Liguria. Il consigliere regionale Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta entro quali termini saranno definite le modalità di accesso ai fondi per le progettazioni del PNRR rivolte ai Comuni.

Il consigliere ha rilevato che le “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2022 prevedono, al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti al Pnrr, un fondo a disposizione della progettazione comunale relativa agli interventi finanziabili con le risorse del PNRR.

Il presidente della giunta con delega al bilancio Giovanni Toti ha spiegato che gli uffici stanno verificando l’applicabilità dei criteri per l’utilizzo del Fondo di progettualità e questa verifica è necessaria in virtù delle diverse missioni del Pnrr, a cui i Comuni possono concorrere per il finanziamento di specifici interventi.

Toti ha assicurato che entro la fine del mese saranno definite eventuali modifiche ai criteri di accesso al Fondo per il 2022 e che il confronto con i Comuni procede serrato.

Complessivamente per la Liguria sono previsti 6mld di euro dal Pnrr, con bandi e progettualità in itinere sulla base dei diversi filoni di azione e intervento, comprese le opportunità per i Comuni e le garanzie di assistenza per le piccole realtà comunali.