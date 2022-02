Finestrini sfondati, raid contro le auto parcheggiate ad Albenga: i carabinieri hanno individuato i responsabili

Albenga. Un vero e proprio raid, consumato in una quindicina di giorni, contro la macchine parcheggiate (una decina): vetri sfondati e danni ingenti, ma nessun furto.

Succede ad Albenga e non in una zona specifica, ma in vie diverse. L’ultima segnalazione, in ordine temporale, parla di almeno due auto nel mirino sul Lungocenta Croce Bianca, alle spalle delle scuole di via degli Orti, ma non solo.

Nei giorni scorsi sono state danneggiate, con analoghe modalità, 3 macchine in piazza Berlinguer, una in via Isonzo ed una via Patrioti.

I carabinieri hanno avviato le indagini del caso, anche con l’ausilio di telecamere e sistemi di sorveglianza, riuscendo anche in breve tempo a risalire all’identità dei responsabili.

Al momento, non sono ancora stati forniti dettagli precisi ma pare si tratti di più soggetti, giovani e tutti stranieri. Hanno agito senza uno scopo preciso (non avrebbero trafugato nulla dalle auto) e probabilmente in preda ai fumi dell’alcol. Al termine delle procedure di rito, saranno denunciati per danneggiamento.

“In casi analoghi, invitiamo sempre cittadini e turisti a contattare il 112 e a denunciare”, il monito che arriva dai carabinieri della Compagnia di Albenga.