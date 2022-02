Finale Outdoor Region, riunione dei soci: presentati numeri, iniziative, obiettivi e la nuova figura dei Community Manager

Finale Ligure. Si è svolta la scorsa settimana la prima assemblea del 2022 dei soci del Consorzio Finale Outdoor Region.

Tanti i temi affrontati con gli operatori turistici che hanno aderito al progetto di tutela e promozione del territorio finalese avviato nel 2019, ma con un filo conduttore comune a tutte le tematiche: la partecipazione e la responsabilità verso un progetto complesso, che sta ottenendo importanti risultati ma che ha ancora bisogno di crescere, proprio con il coinvolgimento attivo di chi ne fa parte.

L’incontro è iniziato con la presentazione di alcuni dati: in primo luogo i consorziati, il cui numero ha ormai raggiunto le 120 attività suddivise nelle varie categorie: ospitalità e micro ospitalità, beach food and beverage, servizi outdoor (che comprende i servizi di trasporto, le guide MTB, accompagnatori naturalistici e Guide Alpine), i supporter, le attività legate alla “For You Card”, gli appartamenti e altri servizi.

“Un numero sicuramente importante, ma che ha ancora un importante margine di crescita” come ha sottolineato più volte Gianluca Viglizzo, presidente del consorzio.

Numeri positivi anche riguardo ai dati sulle presenze turistiche: “Grazie al turismo outdoor le presenze nei mesi settembre, ottobre e novembre sono cresciute rispetto al 2019, anno prepandemia, e, per la prima volta, Finale ha superato le presenze annue di Alassio. Ottimo riscontro anche nei mesi estivi, con un sensibile aumento della domanda di esperienze outdoor, periodo normalmente votato al turismo balneare”.

Dato questo confermato anche dai contatti registrati dall’Infopoint Outdoor che nel 2021 sono stati ben 14.500, il doppio rispetto ai 6.951 del 2020, con una decisa impennata di richieste da parte di utenti principianti, desiderosi di conoscere il territorio e di provare esperienze varie, dall’arrampicata all’escursionismo.

Buoni i segnali anche su Pietra Ligure dove si è notato un aumento delle presenze outdoor nel fuori stagione, dato che lascia ben sperare per il 2022.

Anche sul fronte digital, positivi i dati riguardanti il posizionamento del sito www.finaleoutdoor.com e il seguito dei canali social, e del brand Finale Outdoor Region, in costante crescita dal 2019 ad oggi.

Su questo punto è stato rimarcato come tutti i consorziati debbano farsi promotori del brand, utilizzando gli strumenti forniti sia sui propri canali di comunicazione che presso le proprie attività, diventando così veri e propri ambasciatori della Finale Outdoor Region e della sua mission ed aumentando il proprio valore verso la clientela che riconosce FOR come sinonimo di qualità.

E’ stato illustrato l’impegno del Consorzio su vari tavoli istituzionali a fianco delle amministrazioni per monitorare e proporre soluzioni nel caso in cui la peste suina dovesse toccare anche il territorio del Finalese, evento che andrebbe ad intaccare l’economia del turismo outdoor in modo gravissimo.

A seguire, l’intervento di Fabrizio Valenti, storico trail builder del finalese, che oggi riveste all’interno del consorzio il ruolo di coordinatore del tavolo di lavoro per la gestione e manutenzione della rete sentieristica. Un ruolo cruciale, considerata l’importanza che rivestono i sentieri per il prodotto turistico outdoor della Region. Valenti ha spiegato il diverso approccio adottato rispetto al passato nell’eseguire i lavori sui sentieri, in nome soprattutto della sostenibilità: “Con un’attenta progettazione degli interventi che tenga conto delle pendenze e della regimentazione delle acque, è infatti possibile ridurre drasticamente le ore di lavoro su ciascun sentiero, ottimizzando in questo modo le risorse e la forza lavoro e andando a garantire una maggiore qualità e sicurezza ai nostri clienti. L’attenzione ai sottili equilibri del territorio deve essere tanta e vigile, si tratta dell’anello fragile della catena, necessita cura, sensibilità e rispetto”.

Enrico Guala, direttore marketing del consorzio, ha illustrato le iniziative promozionali messe in campo, quali la partecipazione a fiere, l’organizzazione di viaggi stampa legati al prodotto bici ma anche all’escursionismo, il ritorno dell’Enduro World Series con la gara dedicata alle bici elettriche ed il Trofeo delle Nazioni, in programma nei giorni 29 settembre-2 ottobre. L’evento mondiale torna per il 10° anno consecutivo sul nostro territorio e vedrà la Finale Outdoor Region (unico territorio al mondo ad aver ospitato ogni anno dal 2013 una tappa del circuito mondiale) impegnata come sempre nell’organizzazione della gara, ma anche come partner di destinazione e come fornitore ufficiale dei servizi legati all’accommodation, ai trasporti e all’organizzazione generale.

La serata si è conclusa con un importante tematica: la necessità di lavorare come una squadra e di fare networking tra gli operatori, un approccio che consente di portare vantaggi al cliente che, in questo modo, riceve un servizio esclusivo e ad alto valore aggiunto. Ma anche agli stessi operatori, che possono “tenere” il cliente all’interno del network, disintermediare dalle OTA e aumentare il valore del brand FOR e, naturalmente, per il territorio. In questo, un ruolo cruciale è svolto dalla “For You Card” che, se correttamente recepita e utilizzata dagli operatori, permetterà di destinare maggiori fondi per la manutenzione di sentieri e falesie.

“Un concetto quello del networking a cui dobbiamo necessariamente abituarci e con cui familiarizzare. Proprio per questo, il gruppo di lavoro del Consorzio sta crescendo e sono state appena introdotte due nuove risorse – ha spiegato Gianluca Viglizzo – Simona Ferri e Francesco Mazza, da sempre attivi nel mondo dell’outdoor e della comunicazione, sono le due persone individuate come Community Manager, una nuova figura a supporto dei soci e degli altri operatori che vorranno conoscere il progetto della Finale Outdoor Region e farne parte.”

“Siamo certi – ha concluso Viglizzo – che Francesco e Simona saranno di grande supporto al nostro progetto, aiutandoci a mantenere un rapporto costante con gli operatori, supportandoli nell’uso degli strumenti e favorendo il loro coinvolgimento nei diversi progetti avviati dal Consorzio.”