Finale, messa in sicurezza degli edifici scolastici: il Comune investe 4,5 milioni

Finale Ligure. Nell’ultimo triennio finanziati interventi che superano i 4 milioni di euro per il rifacimento di coperture, l’adeguamento sismico e strutturale di 6 edifici di proprietà comunale.

“In questi anni abbiamo deciso di programmare, investire ed intervenire anche e soprattutto sulla sicurezza dei giovani studenti – afferma il sindaco Ugo Frascherelli – Adeguamenti sismici e strutturali a 6 edifici di proprietà Comunale. Due di questi gestiti da Provincia di Savona che ha saputo concentrare risorse importanti sull’Istituto Alberghiero e il Liceo Scientifico (2,5 milioni di euro). Gli altri 4 edifici gestiti direttamente dal Comune con interventi legati alla sismica, alla struttura e al rifacimento tetti.”

Andrea Guzzi, assessore con delega all’edilizia scolastica, commenta: “Si tratta di un’importante lavoro programmatorio cui amministrazione ed ufficio tecnico stanno lavorando da tempo con attività di ricerca, bandi regionali e ministeriali volti al finanziamento di queste fondamentali azioni di messa in sicurezza. Oggi ne raccogliamo i frutti, confidando di continuare nel percorso virtuoso tracciato. Sulla scuola di Pia e di Calvisio le attività si sono completate in gran parte nell’estate 2021 (lavori per circa 250 mila euro), sulle scuole medie avvieremo nei prossimi mesi un grande cantiere da 1,4 milioni di euro per l’adeguamento sismico e strutturale (500 mila euro di provenienza ministeriale, 900 mila euro di parte comunale). Sul rifacimento dell’asilo del Borgo abbiamo appena deciso di riservare 225 mila euro per avviare il cantiere entro la fine dell’anno (siamo in fase progettuale ed autorizzativa)”.

Parte di queste risorse derivano dai piani del Pnrr che inizia a concretizzarsi anche a Finale Ligure. Il primo cittadino Frascherelli esprime soddisfazione: “Di certo un gran lavoro da parte della struttura comunale che segue le iniziative fortemente volute dall’amministrazione. La collaborazione con la Provincia permette di essere ancora più efficaci ed efficienti in modo da coprire tutti gli edifici di ogni ordine e grado. Sul mondo della scuola abbiamo molte altre ambizioni ed idee sulle quali stiamo lavorando da tempo e che confidiamo di avviare entro la conclusione di questa seconda legislatura”.